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Lo confundieron con barrista: joven termina hospitalizado tras presunto atropello y agresión de serenos en Iquitos

El joven mototaxista fue retenido por agentes de Serenazgo de Iquitos y sufrió lesiones graves en el rostro y la cabeza. Su familia exige la identificación de los responsables.

La familia de la víctima exige la identificación de los implicados en la presunta agresión.
La familia de la víctima exige la identificación de los implicados en la presunta agresión. | Composición LR | Yazmín Araujo
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Una grave denuncia por presunto abuso de autoridad y agresión física pesa sobre miembros del Serenazgo del distrito de San Juan Bautista, en Iquitos. Patricia Pizango, tía del afectado, acusó a los serenos de golpear a su sobrino, Carlos Snayder Souza Lecca, de 20 años.

El hecho se registró en las inmediaciones de la carretera Santa Clara, donde el joven terminó hospitalizado con lesiones de consideración en el rostro y la cabeza, tras ser confundido con un barrista. La denunciante relató que su familiar se encontraba reunido con un grupo de amigos, quienes también estaban a bordo de vehículos en la zona, cuando se inició una persecución por parte de los serenos.

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Serenos acusados de agresión

En ese contexto, la camioneta de Serenazgo impactó por alcance la parte posterior del mototaxi que conducía la víctima, lo que provocó que la unidad menor diera vueltas de campana por la fuerza del choque. Tras caer contra el pavimento y, lejos de recibir primeros auxilios por las lesiones iniciales, el joven fue retenido y luego subido a la tolva del vehículo mayor.

Una vez que Souza Lecca estaba bajo custodia en la camioneta, se habría producido una agresión física continua. Los familiares señalan que los serenos golpearon a la víctima contra la estructura de la unidad, lo que agravó su condición médica. Debido a la gravedad de las lesiones en la región craneal y facial, el paciente permanece internado bajo sedación en el Hospital de Apoyo Iquitos.

La familia de la víctima solicita formalmente a la Policía que acelere las diligencias para identificar a cada uno de los agentes que participaron en la intervención y determinar responsabilidades por la agresión. Paralelamente, se confirmó que el conductor de la camioneta municipal involucrada se encuentra detenido en la Comisaría 9 de Octubre.

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