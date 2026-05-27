La Universidad Nacional de Ucayali enfrenta una creciente tensión tras la toma del campus por estudiantes. Protestan por 21 demandas que incluyen infraestructura y servicios estudiantiles deficientes. | composición LR

La Universidad Nacional de Ucayali enfrenta una creciente tensión tras la toma del campus por estudiantes. Protestan por 21 demandas que incluyen infraestructura y servicios estudiantiles deficientes. | composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La tensión crece en la Universidad Nacional de Ucayali (UNU). Un grupo de estudiantes tomó el campus universitario como medida de protesta ante la falta de respuesta de las autoridades a un pliego de 21 reclamos relacionados con infraestructura, servicios estudiantiles y presuntas irregularidades en la gestión administrativa.

Desde la madrugada del 26 de mayo, los manifestantes bloquearon los accesos principales de la casa de estudios con mesas, sillas, ramas de árboles y pancartas, lo que impidió el desarrollo normal de las actividades académicas y administrativas. Los alumnos aseguraron que la medida será indefinida hasta lograr una mesa de diálogo con el rectorado.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI SUMA ALIADOS Y ANTAURO HUMALA SIGUE CON ROBERTO SÁNCHEZ | ARDE TROYA

Estudiantes toman la Universidad Nacional de Ucayali

PUEDES VER: Padre ayacuchano cede su Beca 18 a su hijo y joven logra primer puesto para estudiar Ingeniería en Lima

UNU: más de 20 demandas del alumnado

Álvaro Ríos, presidente de la Federación de Estudiantes, señaló que el movimiento responde al abandono de las necesidades básicas del alumnado y a la falta de representación estudiantil en los órganos de gobierno universitario desde hace dos años.

Entre los principales pedidos figura la construcción de una residencia universitaria, el incremento de raciones en el comedor, mejoras en la infraestructura del campus y mayor inversión en investigación científica y bibliotecas. Los estudiantes denunciaron, además, que muchos libros tienen más de 20 años de antigüedad y que existen deficiencias en laboratorios y aulas.

Otro de los reclamos apunta a la simplificación de los trámites para obtener títulos y grados académicos, ya que, según indicaron, los procesos pueden demorar varios meses, lo que afecta el ingreso de egresados al mercado laboral.

Denuncias graves en Ucayali

Los universitarios también exigieron acciones concretas contra el acoso sexual y el hostigamiento dentro del campus. Según denunciaron, existirían casos de estudiantes que abandonaron sus estudios por falta de apoyo institucional frente a acusaciones contra docentes.

Asimismo, pidieron mayor transparencia en el uso del presupuesto de la universidad y solicitaron la intervención de la Contraloría para fiscalizar el manejo de recursos. Los manifestantes sostienen que gran parte del dinero se destina a procesos administrativos y no a servicios estudiantiles.

Durante la protesta, representantes de la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía de Prevención del Delito llegaron al campus para supervisar la movilización y evitar incidentes. Hasta el cierre de esta nota no se reportaron enfrentamientos ni actos de violencia.

A través de sus redes sociales, la FEUNU, Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Ucayali, confirmó este miércoles que los alumnos pasaron la noche dentro del campus para continuar con la toma. “Dormimos en la UNU y hoy miércoles la toma sigue”, señaló la federación estudiantil en una publicación en la que convocó a más estudiantes a sumarse a la protesta pacífica y pidió apoyo solidario con donaciones para sostener la jornada de lucha.

Toman la Universidad Nacional de Ucayali

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular para recibir las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.