Congreso aprueba tres nuevas universidades nacionales: conoce dónde estarán y qué carreras ofrecerán

Ministerio de Educación definirá implementación de universidades creadas por Ley N.° 32612, N.° 32613 y N.° 32614 | Foto referencial: Congreso/iA

Ministerio de Educación definirá implementación de universidades creadas por Ley N.° 32612, N.° 32613 y N.° 32614 | Foto referencial: Congreso/iA

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El Congreso de la República aprobó tres leyes que crean y convierten universidades nacionales en distintas regiones del país. Se trata de la Ley N.° 32612, la Ley N.° 32613 y la Ley N.° 32614, publicadas en el diario oficial El Peruano, que establecen nuevas casas de estudio en Apurímac, La Libertad y Cajamarca.

Las iniciativas corresponden a proyectos impulsados por congresistas de la bancada Perú Libre y se enmarcan en el esquema habitual de creación de universidades públicas por ley, en el que la implementación administrativa y académica se define en etapas posteriores.

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La ejecución de estas normas dependerá del Ministerio de Educación, que deberá conformar comisiones organizadoras y definir la estructura académica, administrativa y presupuestal. Además, todas las universidades deberán adecuarse a la Ley Universitaria y cumplir los procesos de evaluación correspondientes ante Sunedu.

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¿Dónde estarán las nuevas universidades?

Las tres universidades se ubicarán en distintas regiones del país:

Apurímac: la Ley N.° 32612 crea la Universidad Nacional Autónoma y Tecnológica de Cotabambas (UNATEC), en el distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas.

la Ley N.° 32612 crea la Universidad Nacional Autónoma y Tecnológica de Cotabambas (UNATEC), en el distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas. La Libertad: la Ley N.° 32613 dispone la conversión de la Escuela de Educación Superior Pedagógica David Sánchez Infante en universidad nacional, en San Pedro de Lloc, provincia de Pacasmayo.

la Ley N.° 32613 dispone la conversión de la Escuela de Educación Superior Pedagógica David Sánchez Infante en universidad nacional, en San Pedro de Lloc, provincia de Pacasmayo. Cajamarca: la Ley N.° 32614 convierte la Escuela Superior de Formación Artística Pública Mario Urteaga Alvarado en universidad nacional, en la ciudad de Cajamarca.

¿Qué carreras ofrecerán las nuevas universidades?

La única ley que detalla una oferta académica completa es la UNATEC. Esta universidad incluye cuatro facultades con las siguientes carreras profesionales:

Medicina Humana

Biología

Enfermería

Medicina Veterinaria y Zootecnia

Ingeniería Geológica

Ingeniería Industrial

Ingeniería de Seguridad Industrial

Ingeniería de Minas

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Agroindustrial

Ingeniería Agronómica

Ingeniería Agroecológica

Ingeniería Civil

Ingeniería de Sistemas e Informática

Ingeniería Zootécnica

Ingeniería Metalúrgica

Ingeniería Económica

Ingeniería Química

Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones

Educación

Matemática y Estadística

Administración

En contraste, las universidades de La Libertad y Cajamarca mantienen las carreras ya existentes en sus instituciones de origen. Estas normas no incorporan nuevas especialidades, sino que disponen su adecuación como universidades bajo la Ley Universitaria.