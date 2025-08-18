Una dura realidad: cada día se detectan un promedio de 200 casos nuevos de cáncer

La solidaridad es clave para enfrentar esta realidad y salvar vidas en el país. Fuente: Difusión.

La solidaridad es clave para enfrentar esta realidad y salvar vidas en el país. Fuente: Difusión.

¿Nos estamos acostumbrando tanto a escuchar “tiene cáncer” que hemos dejado de reaccionar? En un país donde el cáncer es la primera causa de muerte y más del 70% de los casos se detectan en etapas avanzadas, la indiferencia no es una opción. Cada diagnóstico tardío no solo disminuye las probabilidades de recuperación, sino que acarrea un fuerte impacto económico y social obligando a las familias peruanas a destinar un gran porcentaje de sus ingresos en tratamientos y llevando a miles a una situación de precariedad.

La Liga Contra el Cáncer anuncia la Colecta Pública 2025 en busca de ampliar el alcance de sus campañas gratuitas de detecciones oportunas y educación preventiva en zonas vulnerables de todo el país. Con cada donación, la Liga puede continuar con sus acciones sociales y acercar unidades móviles equipadas para que tengan acceso a diagnósticos tempranos y atención oportuna.

Dona de manera sencilla y segura:

Yape o Plin: 955 916 736

www.ligacancer.org.pe/donaahora

La Liga Contra el Cáncer lanza la Colecta Pública 2025 para promover detecciones tempranas. Fuente: Difusión.

Uniendo fuerzas

Este año, la Liga Contra el Cáncer cuenta con el respaldo de un destacado grupo de Embajadores que se suma a la misión de salvar vidas: Kenji Fujimori, Patricio Suárez Vértiz, Xiomy Kanashiro, Paco Flores, Cecilia Tait, Pablo Villanueva ‘Melcochita’, Toño Rodríguez ‘Toñizonte’, Steve Romero, Rosa García, Pancho Cavero, Oscar Tito y Sergio Romero ‘Chechito’, quienes alzarán su voz para inspirar a más personas a colaborar.

Las donaciones también se podrán realizar de manera segura y sencilla a través del yape al 955 916 736 e ingresando a www.ligacancer.org.pe/donaahora para optar por las cuentas bancarias y PayPal. Los días centrales de la Colecta Pública 2025 serán el 21 y 22 de agosto, con sus voluntarios recorriendo Lima con las tradicionales alcancías en más de 30 puntos estratégicos de la ciudad.

Este esfuerzo busca cambiar una realidad preocupante: según cifras recientes, 1 de cada 3 peruanos enfrentará cáncer a lo largo de su vida, y la mayoría lo descubrirá demasiado tarde. Cada aporte permite que la prevención llegue primero.

Cambiando realidades

Los días 21 y 22 de agosto, la Liga movilizará voluntarios en Lima para recaudar fondos. Fuente: Difusión.

Desde 1950, la Liga Contra el Cáncer ha salvado miles de vidas promoviendo una cultura preventiva, pero aún queda mucho por hacer: cada año se diagnostican más de 70 mil nuevos casos de cáncer en Perú, y se estima que 1 de cada 3 peruanos enfrentará esta enfermedad en algún momento de su vida.

La Colecta Pública 2025 es una oportunidad para que la solidaridad se traduzca en más diagnósticos tempranos, menos historias interrumpidas y un Perú donde la prevención sea una costumbre. Hoy, la lucha contra el cáncer necesita que todos participemos.

Dona ahora:

Yape o Plin: 955 916 736

www.ligacancer.org.pe

¡La prevención salva vidas!