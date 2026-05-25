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Cae banda acusada de extorsión y venta de droga en Trujillo: exigían S/25.000 a empresaria

Durante la intervención, fueron detenidos tres sospechosos, quienes optaron por permanecer en silencio. Las autoridades incautaron teléfonos celulares y sustancias ilícitas.

La Policía Nacional desarticuló la banda criminal Nueva Generación Los Karma en Trujillo, dedicada a la extorsión y venta de drogas. Se realizaron operativos en La Esperanza y Huanchaco.
La Policía Nacional desarticuló la banda criminal Nueva Generación Los Karma en Trujillo, dedicada a la extorsión y venta de drogas. Se realizaron operativos en La Esperanza y Huanchaco. | Difusión
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La Policía Nacional desarticuló a la banda criminal Nueva Generación Los Karma, presuntamente dedicada a la extorsión y microcomercialización de droga en la ciudad de Trujillo, región La Libertad. Los operativos se realizaron en los distritos de La Esperanza y Huanchaco.

Durante la intervención, fueron detenidos tres presuntos integrantes de la organización, identificados como J. A. V. (51), alias 'Tía Jesi'; E. Z. A. (19), conocido como 'Negro Edward'; y W. C. G. (19), apodado 'Chiquio Jack'. Según la Policía, los sospechosos optaron por guardar silencio durante las diligencias.

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Empresaria denunció amenazas por WhatsApp

Las investigaciones comenzaron luego de que una empresaria denunciara haber recibido mensajes extorsivos a través de WhatsApp. En ellos, los delincuentes le exigían el pago de S/25.000 a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares.

Tras la denuncia, agentes policiales iniciaron un trabajo de inteligencia que se extendió por varias semanas y permitió ubicar y capturar a los presuntos implicados.

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lr.pe

Incautaciones en Trujillo

Durante los operativos, las autoridades incautaron tres teléfonos celulares, una laptop, un vehículo y sustancias ilícitas que serán analizadas como parte de las investigaciones.

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