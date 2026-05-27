¿Quién es Anthony Gordon, el flamante fichaje de Barcelona para la próxima temporada?

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El FC Barcelona ha llegado a un acuerdo con el Newcastle United para fichar al delantero inglés Anthony Gordon, quien se unirá al club catalán en los próximos días. La operación se cerró por un monto que podría alcanzar los 80 millones de euros, dependiendo de ciertos objetivos.

La prensa internacional ha confirmado que el acuerdo está prácticamente sellado y se espera que el jugador viaje a Barcelona esta semana para realizarse los exámenes médicos y firmar su contrato. Este movimiento se enmarca en la estrategia del Barcelona para reforzar su plantilla tras consagrarse campeón de LaLiga EA Sports 2025-26.

Anthony Gordon, de 25 años, ha tenido un recorrido interesante en su carrera futbolística, comenzó en el Everton y destacó en el Newcastle. Su llegada al Barcelona representa una apuesta de la directiva culé para fortalecer el ataque del equipo, que busca seguir compitiendo al más alto nivel.

Fabrizio Romano confirma acuerdo Barcelona-Anthony Gordon

El acuerdo entre Barcelona y Newcastle se concretó por un monto inicial de 70 millones de euros, con la posibilidad de que la cifra total ascienda a 80 millones, dependiendo de variables como minutos jugados y goles anotados. Este tipo de cláusulas es común en los traspasos de jugadores de alto perfil, lo que refleja la confianza del club en el potencial de Gordon.

Anthony Gordon: trayectoria

Nacido en Liverpool, Gordon debutó como profesional en 2017 con el Everton, donde tuvo un paso destacado antes de unirse al Newcastle. En su etapa con los Toffees, anotó siete goles en 78 partidos, lo que llamó la atención del club de la Premier League. En la temporada 2025-26, marcó seis goles y se consolidó como un jugador clave en el ataque de su equipo.

Expectativas en el Barcelona

Con la llegada de Anthony Gordon, se espera que el delantero compita por un puesto de titular en el Barcelona, donde se unirá a otros jugadores destacados como Marcus Rashford. El comando técnico, encabezado por Hansi Flick, confía en que Gordon pueda aportar velocidad y capacidad goleadora al equipo, y así contribuir a los objetivos deportivos del club en la próxima temporada.