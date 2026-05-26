Corte de luz por más de 11 horas en estos distritos de Lima este 27 y 28 de mayo: consulta horarios y zonas afectadas
Los cortes temporales de luz podrían durar más de 11 horas en algunas áreas. Las zonas afectadas incluyen urbanizaciones, asociaciones de vivienda y asentamientos humanos específicos.
Pluz Energía informó que los días miércoles 27 y jueves 28 de mayo se realizarán interrupciones programadas del servicio eléctrico en diversos sectores de Lima y Callao. En algunos puntos, los cortes podrían extenderse por más de 11 horas y serán de carácter temporal, debido a trabajos de mantenimiento y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica.
Las afectaciones alcanzarán a 12 distritos, incluyendo zonas específicas de urbanizaciones, asociaciones de vivienda y asentamientos humanos. De acuerdo con el cronograma establecido, los cortes se ejecutarán en distintos horarios según cada sector.
Zonas de Lima y Callao sin luz: horario del corte eléctrico
Miércoles 27 de mayo
Independencia
- Zonas afectadas: Urb. Túpac Amaru Jr. Arhua cdra 1, 2, 3, Av. Condorcanqui cdra 11, Av. Huaytapampa cdra 4, 5, 6, Calle 33 cdra 1, Calle 24 cdra 1, Calle 34 cdra 1, Calle 26 cdra 1, Calle 28 cdra 1, Calle 29 cdra 1, Calle 30 de Marzo cdra 1, Calle 31 de Mayo Mz D, Calle 32 cdra 1, Calle 33 cdra 1, Calle Buena Fe Mz F, Calle Cajabamba cdra 3, A.H. El Paraíso de Belén Mz A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M11, N, O, P, Q, S11, W10, Z10, A.H. Corazón de Jesús Mz A, A1, B, C, D, E, F, G, H, I11, K11, L11, M11, O11, P15, Q11, R15, V10, W10, X10, A.H. Santa Rosa Mz A, B, C, D
- Horario de interrupción: 08:00 – 19:30
Rímac
- Zonas afectadas: A.H. Villa María del Rímac Mzs. A, B, C, D, Jr. Alfonso Ugarte cdra 0, 1, Jr. Almagro El Joven cdra 0, 1, 2, Av. San Cristóbal cdra 0, 1, 2, 3, 4, A.H. Villa San Cristóbal Mzs. A, B, B2, D, E, Jr. Ayuntamiento cdra 1, 2, Jr. Bolognesi cdra 1, 2, Jr. Cabildantes cdra S/N, 1, 2, 3, 4, Calle Corregidores cdra 1, 2, Jr. Francisco Bolognesi cdra 1, Jr. Francisco Pizarro cdra 2, Jr. José Olaya cdra 1, 2, Jr. Andahuaylas cdra 4, Jr. Los Tambos cdra 2, Jr. Riobamba cdra 5, Jr. Sta. Eduviges cdra 3, Jr. Los Alguaciles cdra 0, 1, 2, A.H. Villa Fátima Mzs. 3, 10, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 27, 31, 47A, Psje. Lolo Fernández cdra 0, 1, Psje. Los Serenos cdra 0, 2, Psje. Los Tambos cdra 2, Psje. Machu Picchu cdra S/N, Psje. Perú cdra 0, Psje. Ricardo Palma cdra 1, Psje. Miramar cdra 1, Psje. Sta. Rosa cdra S/N
- Horario de interrupción: 08:00 – 18:00
Puente Piedra
- Zonas afectadas: C.A. S/N Parcela 62 Unidad Catastral 11496 Lote 02 Fundo Ex Coop. Gallinazo
- Horario de interrupción: 08:30 – 16:30
San Martín de Porres
- Zonas afectadas: Asoc. Viv. El Remanso de Naranjal Mz A, B, C, Asoc. Álamo de Naranjal Etp 1 Mz A, B, Proviv. La Capullana Mz A, B, B3, C, D, Urb. Alejandra Mz A, B, Asoc. El Álamo II Mz A, B, C, D, E, Proviv. Residencial Naranjal Mz A, B, Urb. California Mz A, B, C, Proviv. Las Viñas de Naranjal 5ta Etapa Mz A, B, B5, C, D, E, E5, Proviv. Nueva Esperanza Mz A, B, C, Asoc. Villa Merlín Mz A, B, Prog. Vista Hermosa de Chuquitanta 2 Etapa Mz A, B, C, Proviv. Paulina de Naranjal Mz A Lote 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, Asoc. Proviv. Villa Merlín Ex Fundo Chuquitanta Mz A Lote 4, Urb. Los Castaños Mz A, B, Urb. Real Madrid II Mz A, B, C, Asoc. Viv. Los Álamos del Norte Mz A, B
- Horario de interrupción: 09:00 – 18:00
San Juan de Lurigancho
- Zonas afectadas: A.H. Casuarinas de Nueva Vida Amp II Etapa Mz 18, 19, 20, 21, A.H. Proyecto Int. Nuevo Milenio Sector Los Jardines Mz A, B, C, D, E, A.H. Amp Juan Pablo II Mz A2, M1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, V1, W1, X, X1, A.H. Nueva Vida Mz I, J, K, L, M, N
- Horario de interrupción: 09:30 – 16:30
Ancón
- Zonas afectadas: Calle S/N cdra 2, 5, 6, Calle Jorge Chávez cdra 1, Av. 2 de Mayo cdra 6, Calle José Carlos Mariátegui cdra 2, Edificio Vista Mar
- Horario de interrupción: 08:30 – 17:30
Pueblo Libre
- Zonas afectadas: Av. 28 de Julio cdra 11, Av. Mariano Cornejo cdra 11, 12, Parque Florida cdra 1, Av. San Martín cdra 1, 2, 3, Calle J.J. Pasos cdra 7, Plaza de la Bandera cdra 1, 2, Calle Víctor Pantoja cdra 2, 3, Calle Zaragoza cdra 1, Calle Granda cdra 1, Jr. Triana cdra 2, Parque Dorregaray 19, Pasaje Grau cdra 1
- Horario de interrupción: 08:30 – 18:30
Jueves 28 de mayo
Los Olivos
- Zonas afectadas: Calle La Caridad cdra 7, 8, 10, Jr. El Patriotismo cdra 6, 7, Jr. La Prudencia cdra 80, 81, Jr. La Sinceridad cdra 7, 8, Jr. La Pureza cdra 81, Jr. La Justicia cdra 6, Calle La Claridad cdra 9, 81, Jr. La Laboriosidad cdra 81, Urb. Pro mzs A5, B5, C5, D5, E5, F5, G5, H5, I5, L5, P5, Q5, S5, T5, U5, V5, W5, X5, Z5
- Horario de interrupción: 08:00 – 18:00
San Martín de Porres / Callao
- Zonas afectadas: Asoc. Filadelfia Mzs A, B, C, D, E, E prima, E1, F, G, I, J, K, Asoc. Mi Terruño Mzs A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, M, N, O, P, R, Asoc. Viv. Praderas del Sol Mz A, Asoc. Viv. Las Begonias de Sta. Rosa Mzs D, E, F, G, Asoc. Viv. San Remo II Etp Mzs D, E, G, H, I, J, K, Urb. Brisas de Sta. Rosa Mzs F, G, H, Asoc. Sta. María del Valle Etp III Mz D, Asoc. Las Casuarinas de Sta. Rosa Mzs I, J, Asoc. Virgen del Carmen Mzs A, B
- Horario de interrupción: 09:00 – 18:00
Carabayllo
- Zonas afectadas: Calle Los Faisanes frente a Mz A2, A.H. Su Majestad Hirohito Mzs A, B, C, D, E, E1, F, G, H, I, Comité 38 Ampl. Señor de Luren Mzs 10Q, 11R, 12Ñ, Agrup. Fam. El Resplandor V SCT
- Horario de interrupción: 09:30 – 17:30
Comas
- Zonas afectadas: Frente sublote Av. Chacra Cerro S/N
- Horario de interrupción: 09:30 – 17:30
Puente Piedra
- Zonas afectadas: Urb. Gallinazos Parcela 63 Sublote 02 Cooperativa Agraria Gallinazo
- Horario de interrupción: 10:00 – 18:00
