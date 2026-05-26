Paro agrario: PCM convoca a reunión a gobernadores y gremios arroceros en segundo día de protestas

Protesta de arroceros en Arequipa | Foto: Mirelia Quispe / La República

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La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) convocó a los gobernadores regionales y a representantes de los gremios arroceros de las distintas regiones productoras del país a una reunión de alto nivel para el miércoles 27 de mayo a las 4.00 p. m. en sus instalaciones.

La medida fue anunciada esta noche al término del segundo día de protestas por el paro agrario nacional indefinido convocado por la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) frente a la crisis económica que golpea al sector. La movilización ha generado bloqueos de carreteras y restricciones al tránsito en importantes corredores viales del país.

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Gobierno anuncia diálogo con arroceros

Según un comunicado difundido por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), en la sesión anunciada se buscará coordinar acciones conjuntas y directas para atender la problemática del sector arrocero y asegurar la estabilidad a nivel nacional.

La invitación a esta cita fue oficializada a través de un oficio múltiple remitido a los gobernadores regionales de Lambayeque, Ucayali, Piura, San Martín, Tumbes y Huánuco. En estos departamentos, miles de productores arroceros, bananeros, cañicultores y otros se han movilizado en las últimas 48 horas.

Comunicado del Midragi

Exigen declaratoria de emergencia

Los agricultores exigen que el Gobierno declare en emergencia el sector agropecuario y adopte medidas urgentes frente a la caída de precios de productos como el arroz, maíz, algodón y caña de azúcar, así como ante el incremento del costo de fertilizantes, combustibles e insumos agrícolas.

Asimismo, cuestionan el ingreso de arroz importado y advierten que miles de productores trabajan a pérdida, situación que —según sostienen— pone en riesgo la continuidad de la actividad agrícola y el abastecimiento nacional.

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