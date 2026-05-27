Esgrima, boxeo, capoeira y ballet gratis: inscripciones, horarios y fecha de inicio para talleres de invierno
El programa gratuito ofrecerá más de 20 disciplinas deportivas y artísticas para niños y jóvenes, con actividades que iniciarán el próximo 1 de junio.
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La Municipalidad de Lince abrió las inscripciones para los Talleres de Invierno 2026, un programa gratuito dirigido a niños y jóvenes que incluirá más de 20 disciplinas deportivas y artísticas. Las clases iniciarán el próximo lunes 1 de junio y permitirán a cada participante acceder hasta a dos talleres sin costo.
La propuesta incluye cursos de esgrima, boxeo, capoeira, artes marciales mixtas, karate, taekwondo, vóley, básquet, fútbol, ajedrez, atletismo, calistenia, patinaje, tenis de mesa, paleta frontón y tiro con arco. También ofrecerá talleres culturales y artísticos como ballet, baile moderno, marinera, canto, guitarra, cajón peruano, zumba, dibujo y pintura.
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¿Cómo inscribirse y dónde serán las clases?
Las inscripciones se realizarán de manera presencial el 27 de mayo, desde las 8.00 a. m. hasta las 7.30 p. m., en el Complejo Deportivo Mariscal Ramón Castilla. La comuna informó que las vacantes estarán dirigidas a vecinos del distrito.
La alcaldesa de Lince, Malca Schnaiderman, señaló que el programa busca ofrecer alternativas recreativas y formativas durante la temporada de invierno. Además, sostuvo que las actividades apuntan a fortalecer habilidades deportivas, artísticas y de convivencia entre niños y jóvenes del distrito.