Cinco días después de la orden de captura internacional, la modelo peruana Nadeska Widausky fue detenida por Interpol en Jesús María, enfrentando acusaciones graves. | Foto: difusión.

Cinco días después de la orden de captura internacional, la modelo peruana Nadeska Widausky fue detenida por Interpol en Jesús María, enfrentando acusaciones graves. | Foto: difusión.

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Cinco días después de que fuera emitida una orden de captura internacional contra Nadeska Widausky, la modelo peruana fue detenida este martes 26 de mayo por agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). La bailarina, de 33 años, tendrá que enfrentar a las autoridades judiciales de Brujas, en Bélgica, que la investigan por los delitos de trata de personas, proxenetismo y robo con violencia o amenaza.

La modelo y bailarina peruana Nadeska Widausky, quien podría enfrentar una pena máxima de 20 años, fue intervenida en Jesús María, específicamente en la intersección de la av. Gregorio Escobedo y la calle Las Casuarinas, frente al colegio San Felipe. Luego, fue llevada a la sede de Interpol en Monterrico, donde se encontró con su abogado Julio Gago Vicuña.

Nadeska Widausky asegura ser inocente

Tras ser detenida, Nadeska Widausky habló a través de su abogado y aseguró ser inocente. De acuerdo con las declaraciones del letrado Julio Gago, la modelo indicó que las acusaciones de proxenetismo y tráfico ilícito de drogas son falsas.

“Yo he hablado con ella. Ella me refiere a que es una acusación falsa. Es una operación de Bélgica, por un tema de proxenetismo”, manifestó Gago Vicuña a diversos medios de comunicación.

Julio Gago también explicó que la denuncia contra su patrocinada habría sido presentada por un primo suyo debido a una enemistad relacionada con un préstamo. “Solamente hay una orden de captura, eso va a pasar a un juzgado y lo vamos a afrontar”, añadió.

Además, el especialista en derecho penal señaló que Nadeska Widausky pasará por el médico legista y posteriormente será puesta a disposición del juzgado penal, que determinará su situación legal. “Ella va a afrontar una extradición. No puedo darles más detalles porque solamente he visto la orden de captura. He conversado con ella un poquito. Para mí es inocente. Yo la conozco muchos años”, concluyó.