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Irán acusa a Estados Unidos de violar el alto al fuego tras bombardeos y amenaza con responder la agresión

Teherán afirmó haber derribado un dron MQ-9 y repelido un caza F-35 estadounidense, mientras advirtió que responderá a cualquier nueva agresión en el Golfo Pérsico.

Las operaciones militares estadounidenses en el sur de Irán generaron tensiones en medio de negociaciones de paz
Las operaciones militares estadounidenses en el sur de Irán generaron tensiones en medio de negociaciones de paz | AFP
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Irán aseguró este martes que Estados Unidos rompió el alto al fuego vigente desde abril tras una serie de ataques contra instalaciones vinculadas a misiles y embarcaciones en el sur del país. La Cancillería afirmó que las acciones militares en la provincia de Hormozgan constituyen una "grave violación" de la tregua y advirtió que cualquier acto hostil tendrá respuesta. El episodio amenaza con frenar las negociaciones de paz mientras la guerra en Medio Oriente mantiene presión sobre el comercio energético mundial y el estrecho de Ormuz.

El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní sostuvo que Washington ejecutó acciones "ilegales e injustificadas" durante las últimas 48 horas. “La República Islámica no dejará ningún acto de agresión sin respuesta y no dudará en defender al pueblo con la menor demora”, señalaron en un comunicado. Por su parte, el portavoz del CENTCOM, Timothy Hawkins, declaró que las operaciones estadounidenses tuvieron como objetivo proteger tropas ante amenazas, por lo que alcanzaron plataformas de lanzamiento de misiles y embarcaciones que intentaban colocar minas.

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Teherán derriba un dron MQ-9 y repele un F-35

Los Guardianes de la Revolución informaron que derribaron un dron estadounidense MQ-9 Reaper y abrieron fuego contra un avión de combate F-35, además de otra aeronave no tripulada que habría ingresado al espacio aéreo iraní. El cuerpo militar no detalló la fecha exacta de los incidentes, aunque vinculó los hechos con recientes operaciones de Washington cerca del golfo Pérsico.

La televisión estatal y medios locales también reportaron explosiones en Bandar Abás, así como sonidos similares en zonas próximas a Sirik y Jask. El gobierno no confirmó oficialmente el origen de las detonaciones, en tanto el ejército ideológico iraní alertó que "considera legítimo y seguro su derecho a una respuesta recíproca".

Negociaciones siguen sin cerrar un acuerdo definitivo

Mientras aumentaba la tensión militar, altos funcionarios de Irán viajaron a Doha, en Catar, para continuar conversaciones mediadas destinadas a consolidar un pacto que ponga fin al conflicto. Entre los participantes estuvieron el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi; el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf; y el gobernador del Banco Central iraní.

El portavoz de Exteriores, Esmail Baqai, reconoció avances, aunque descartó un desenlace inmediato. “Hemos llegado a una conclusión sobre una gran parte de los temas en discusión, pero nadie puede afirmar que la firma de un tratado sea inminente”, dijo. Desde India, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sostuvo que aún existe posibilidad de consenso.

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EE. UU. pierde influencia en el Golfo Pérsico

El líder supremo Mojtaba Jamenei aseguró que Estados Unidos pierde capacidad de influencia regional y afirmó que las bases norteamericanas ya no contarán con la misma protección indirecta de naciones vecinas. “No servirán más de escudo para las bases norteamericanas”, declaró en un mensaje difundido como parte de la festividad musulmana Aid al Adha.

Mojtaba, quien asumió el cargo tras la muerte de su padre, Ali Jamenei, durante los ataques iniciales de febrero, añadió que Washington se aleja 'cada día más' de su antiguo peso político en el golfo. Las declaraciones aparecieron mientras continúan los contactos diplomáticos entre Teherán y Estados Unidos.

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Fondos congelados y petróleo: claves detrás del diálogo con Irán

Uno de los temas centrales de las conversaciones involucra la liberación de aproximadamente US$24.000 millones en activos iraníes bloqueados en bancos extranjeros. Según medios locales, Teherán considera la descongelación de recursos como una condición relevante para estabilizar la economía afectada por sanciones y años de presión financiera.

El otro punto crítico es la reapertura del estrecho de Ormuz, paso estratégico por donde circula cerca de 1/5 del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado. En este sentido, Marco Rubio aseveró que "los estrechos tienen que estar abiertos y van a estar abiertos de una forma u otra”. Un eventual desbloqueo podría reducir la presión en los mercados energéticos internacionales y convertirse en pieza clave para cualquier acuerdo.

Israel intensifica bombardeos en Líbano

Una nueva ola de bombardeos israelíes golpeó este martes la ciudad de Nabatiyeh, en el sur de Líbano, después de una orden de evacuación emitida por Israel. El ataque ocurre pese a la tregua vigente y un día después de que 11 personas murieran, incluidas dos niñas, en bombardeos sobre el valle de la Becá.

El gobierno de Israel aseguró que ampliará sus operaciones para enfrentar a Hezbolá, mientras tropas israelíes avanzan más allá de la denominada "línea amarilla", cerca de la frontera. Desde el inicio del conflicto en marzo, los ataques han dejado más de 3.100 muertos en territorio libanés, según autoridades sanitarias locales.

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