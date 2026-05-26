Asesinan a integrante de la agrupación “Los Hermanos Chapoñay”: familia pide celeridad en investigación

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Joel Ojeda, integrante de la agrupación de cumbia Los Hermanos Chapoñay, fue asesinado a balazos la noche del último domingo 24 de mayo, cuando salió de su vivienda a comprar bidones de agua, en Piura. La familia de la víctima pide a la Policía celeridad para dar con el responsable tras la muerte del artista.

Ojeda pertenecía a la delantera de Los Hermanos Chapoñay, grupo fundado por los hijos de Percy Chapoñay, popular vocalista de Armonía 10 durante la década de los 80. El artista vivía junto a su madre, a quien cuidaba, y su hija menor de 12 años.

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Reconstrucción del crimen

Renato Chapoñay, quien es primo de Ojeda y fundador de la agrupación, indicó que el cantante habría salido minutos antes de las 9.00 p. m. de su domicilio, al sector de Los Olivos. Horas más tarde le tocaba participar de uno de los espectáculos del grupo de cumbia.

Según lo narrado por los vecinos, un hombre de baja estatura que hacía uso de un casco se acercó caminando al artista y le disparó hasta en tres ocasiones. Los testigos indicaron que, luego del ataque, habría corrido hacia una motocicleta y huido del lugar.

Al ser consultado por un posible móvil del delito, Chapoñay indicó que Ojeda nunca habría indicado haber sido víctima de amenazas o extorsiones. En esa línea, reconoció que la agrupación habría sido víctima de extorsión, pero hace ya unos meses. “Las amenazas se producían en otras regiones, en Piura siempre tocamos tranquilos”, aseguró.

Critican a la Policía

José Mejía, defensa de la familia de Joel Ojeda, apuntó contra la Policía, ya que les habrían indicado que este lunes no llevaría a cabo ninguna diligencia relacionada con el caso, debido a que se encontraban ocupados con la investigación de otro asesinato. Temen que el responsable logre huir de la región.

“Las únicas diligencias que se han hecho fueron la visualización del celular del fallecido y la recopilación de tres testimonios. Me dijeron que hoy no programarían otra diligencia ya que estaban ocupados con la investigación de otro asesinato. Esto como familia nos indigna demasiado. Esperamos que nos notifiquen mañana o nos vamos a quejar a inspectoría”, aseveró el abogado.

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