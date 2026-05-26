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Steven Levitsky: Solo el voto por Roberto Sánchez ayuda a derrotar al fujimorismo

El politólogo e investigador de la Universidad de Harvard Steven Levitsky considera que el voto en blanco o viciado "puede hacerte sentir bien, pero no ayuda a combatir la amenaza que representa el fujimorismo", que, de llegar a controlar el Ejecutivo, tendrá mucho poder y amigos en Washington para seguir construyendo un Estado mafioso y autoritario.

Steven Levitsky considera que el voto viciado o en blanco puede hacer sentir bien, pero no ayuda a la democracia
Steven Levitsky considera que el voto viciado o en blanco puede hacer sentir bien, pero no ayuda a la democracia | Mauricio Malca Popovich
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El profesor de Harvard, politólogo y coautor del libro 'Cómo mueren las democracias', Steven Levitsky, anunció que votará por el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, en la segunda vuelta de la elección presidencial peruana, como la única forma de ayudar a derrotar al fujimorismo.

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Su mirada va más allá de las fronteras del Perú. El prestigioso académico, director del Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard, analiza un eventual triunfo de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el contexto del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus políticas antiderechos.

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"De nuevo las alternativas son terribles en la segunda vuelta en el Perú. Pero entre las dos opciones iliberales, Keiko Fujimori me parece mucho más peligrosa. Si Keiko gana, tendrá mucho más poder que Sánchez para seguir construyendo un estado mafioso y autoritario", escribió en su cuenta de Facebook.

"Los fujimoristas -continúo- son criminales experimentados con amigos poderosos en las FFAA, el Poder Judicial, el sector privado, y ahora en Washington. Con la presidencia, podrían consolidar el poder, poniendo fin a la débil democracia existente y a la posibilidad de construir algo mejor en el mediano plazo".

"Votar en blanco o viciar el voto puede hacerte sentir bien, pero no ayuda a combatir la amenaza que representa el fujimorismo. Solo un voto por Sánchez (que también es un desastre, lamentablemente) ayuda a derrotar el fujimorismo", concluyó el reconocido politólogo.

Estados Unidos


Más allá de su explicación de por qué decide votar por Roberto Sánchez, está su referencia a los amigos que tendrá el fujimorismo en Washington. El gobierno de Trump mantiene una tensa relación con las universidades más prestigiosas de Estados Unidos por su resistencia a alinearse con sus políticas antiderechos y contra los migrantes, entre otros temas.

La administración de Trump ha recortado o congelado fondos de investigación a instituciones como la Universidad de Harvard, con el argumento de que toleran el antisemitismo, fomentan posturas radicales y promueven políticas de diversidad racial.
Algo de esto vemos este miércoles en el Perú. El Congreso, controlado por el fujimorismo, a través del congresista Fernando Rospigliosi, ha recortado las becas de estudio universitario, mientras intenta interferir en la vida institucional de las universidades, con un proyecto para permitir la reelección de los rectores, lo que ha provocado una crisis en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Luego, está el alejamiento de Washington de los organismos internacionales de la ONU y la persecución de los magistrados de la Corte Penal Internacional. El Perú mantiene muchos casos de violaciones de derechos humanos del conflicto armado interno en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en momentos en que diversos sectores que apoyan al fujimorismo claman por la salida de nuestro país de ese organismo internacional.

Las políticas de Trump están alineadas con la posición de la ultraderecha peruana y el fujimorismo. Keiko Fujimori en el gobierno tendría ayuda de la administración de Trump para alejarse de una institución que defiende los derechos humanos y civiles. Diversos organismos estadounidenses han criticado la decisión de la administración Trump de emprender un ataque frontal contra el Estado de derecho y los principios básicos de la democracia, incluidos ataques contra estudios de abogados que lo critican, la designación de abogados del presidente en puestos del Poder Ejecutivo y el desacato a sentencias judiciales que consideran ilegales sus acciones.

Puestas así las cosas, de controlar el Ejecutivo, Keiko Fujimori no tendrá muchas trabas internacionales para seguir construyendo un Estado mafioso y autoritario que controle todas las instituciones públicas y autónomas llamadas a realizar un contrapeso al poder del Ejecutivo, como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia o la Defensoría del Pueblo. De hecho, algunas de estas instituciones ya responden a los intereses del pacto corrupto que hoy controla el Congreso, encabezado por el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi.

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