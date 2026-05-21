¿A qué hora es más barata la luz en España? Guía rápida para pagar menos este viernes 22 de mayo

El precio de la electricidad en España varía cada hora, y este 22 de mayo de 2026 se situará en 56,27 euros/MWh como promedio. | Ilustración con IA/ChatGPT

El precio de la electricidad en España varía cada hora, y este 22 de mayo de 2026 se situará en 56,27 euros/MWh como promedio. | Ilustración con IA/ChatGPT

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El precio de la electricidad en España cambia cada hora, por lo que resulta esencial saber cuándo consumir energía para abaratar la factura. Según el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), la tarifa media para este viernes 22 de mayo de 2026 se situará en 56,27 euros por megavatio hora (MWh). Europa Press destaca que esa cifra refleja una variación de -271% respecto del valor medio.

Especialistas aconsejan programar los electrodomésticos de gran potencia durante las franjas económicas para maximizar el ahorro. Monitorear estas fluctuaciones permite anticipar picos y eludir costes superfluos, una táctica adoptada en los hogares españoles, ya que, como asegura la citada agencia de noticias, constituye una herramienta clave para gestionar la economía doméstica.

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¿Qué horarios registran el precio de la luz más barato este viernes en España?

Las franjas de menor coste eléctrico para esta jornada se concentran durante el mediodía y la tarde, con tarifas negativas que reducen el consumo a un nivel prácticamente gratuito.

12.00 p. m. a 1.00 p. m. : -0,01 €/MWh

: -0,01 €/MWh 1.00 p. m. a 2.00 p. m. : -0,01 €/MWh

: -0,01 €/MWh 2.00 p. m. a 3.00 p. m. : -0,01 €/MWh

: -0,01 €/MWh 3.00 p. m. a 4.00 p. m. : -0,01 €/MWh

: -0,01 €/MWh 4.00 p. m. a 5.00 p. m.: -0,01 €/MWh

¿Cuál es el precio de la electricidad por hora en España?

Para organizar el consumo de manera eficiente, es útil consultar la tarifa por hora publicada por OMIE para el viernes 22 de mayo de 2026, según Europa Press: