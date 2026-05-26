Es falso que Jaime Bayly haya dicho que votará por Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial 2026: video corresponde a la elección anterior

LO FALSO:

Jaime Bayly votará por Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial 2026.

LO VERDADERO:

Respaldo hacia la postulante de Fuerza Popular sucedió en las elecciones de 2021.

El mes pasado, el escritor indicó que no votaría ni en la primera ni en la segunda vuelta electoral.

En redes sociales se viralizó un video en el que el periodista y escritor Jaime Bayly afirma que votará por Keiko Fujimori. Sin embargo, el clip no es actual: corresponde a mayo de 2021, en la víspera de la segunda vuelta presidencial entre la lideresa de Fuerza Popular y Pedro Castillo, de Perú Libre. Además, a inicios de abril de este año, el también conductor de televisión aseguró que no votará por ningún postulante en el actual proceso electoral. Hasta el momento, la publicación con mayor alcance acumula más de 2.100 reacciones, 300 comentarios y 830 compartidos.

Cifras del post más viral en redes sociales.

Video viral de redes no es actual

A menos de dos semanas de los comicios del 7 de junio, que definirán al próximo presidente del Perú, en Facebook comenzaron a circular videos en los que Jaime Bayly expresa su respaldo a Keiko Fujimori y anuncia que votará por ella, pues con Pedro Castillo “la democracia tiene sus días contados”. “Mi mujer y yo votaremos por Keiko. Su programa de gobierno, sus colaboradores, representan las ideas de la libertad política y económica”, señaló.

No obstante, tras realizar una búsqueda inversa, el equipo de Verificador comprobó que el clip data de mayo de 2021, previo a la segunda vuelta presidencial de ese año. Las imágenes corresponden a una emisión de su programa, transmitido por Mega TV. Asimismo, mediante una búsqueda con las palabras clave “Bayly apoya a Keiko”, se identificó un video publicado por Willax en su cuenta de Facebook el 24 de mayo de 2021, en el que aparecen las mismas declaraciones. En dicho material, el presentador también afirmó que “todas las ideas de Pedro Castillo son chavistas y de extrema izquierda radical”.

En 2021, Willax publicó un video en que Bayly confirmó que votaría por Fujimori.

Escritor había asegurado que no votaría por ningún candidato

Por otra parte, el 5 de abril de este año, en una columna publicada en El Comercio, Jaime Bayly señaló que, por primera vez en su vida, decidió no votar ni en la primera ni en la segunda vuelta presidencial. “Elijo preservar una saludable independencia, no mancharme, cuidar mi libertad de opinión”, escribió.

Además, recordó que en los últimos tres balotajes votó por Keiko Fujimori, aunque descartó hacerlo nuevamente. “Votar por ella en tres elecciones ha sido más que suficiente, en lo que a mí respecta”, añadió.

Columna de Bayly en el diario El Comercio.

Conclusión

En redes sociales se difundieron videos en los que Jaime Bayly respalda a Keiko Fujimori y anuncia que votará por ella. Sin embargo, las imágenes no son actuales, sino que corresponden a mayo de 2021, antes de la segunda vuelta presidencial de ese año, según se verificó tras una búsqueda inversa y registros de Willax. Además, el 5 de abril, el escritor señaló en una columna publicada en El Comercio que no votará en la actual segunda vuelta.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsAppVerificador LR.