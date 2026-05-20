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El último 19 de enero, el joven peruano de 15 años Luis Gabriel Guembes fue asesinado a puñaladas en una zona boscosa de Stoke Park, en Guildford, al sur de Inglaterra. Pese a los esfuerzos de la policía y de los servicios de emergencia, el adolescente, quien se desempeñaba como futbolista en el Churt Juniors Football Club’s, falleció en el lugar del ataque. Ahora, a cuatro meses de su muerte, la abuela del menor, Fortunata Gómez, denuncia que las investigaciones del caso no registran avances y exige justicia para su nieto.

Según relató la familiar del deportista peruano, su hija —madre del deportista— tenía previsto viajar al Reino Unido para asistir a una audiencia judicial; sin embargo, esta fue postergada horas antes del viaje y reprogramada para junio. Hasta el momento, dos jóvenes de 15 y 16 años permanecen detenidos como presuntos implicados en el crimen.

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“La policía nos dijo que no podía hablar nada del caso porque entorpecíamos la investigación. Hicimos caso a eso, pero desgraciadamente ya han pasado 4 meses y quiero alzar mi voz a la comunidad entera, ¿por qué han matado a mi ‘nietecito’ de esa manera? Él no andaba en malas compañías”, explicó en una entrevista para 24 Horas.

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Según explicó, en agosto de 2025, meses antes del crimen, el adolescente le habría confesado que no quería regresar a Inglaterra. Aunque en un inicio pensó que se trataba solo de un comentario pasajero, ahora considera que podría haber existido algún motivo previo relacionado con el asesinato de su nieto.

“El me suplicó que no quería regresar a Inglaterra. Pensé que era una cosa de niños y pensé en mi hija y le dije: ‘tú eres la razón de su vida, ¿cómo vas a querer quedarte? Ya te falta un año para que termines y te vienes’. Y él con pena se fue. Eso es lo que más me duele. No haber podido ayudarlo y averiguar qué pasaba y por qué estaba queriéndose quedar si él amaba su fútbol. Tal vez alguien lo amenazaba”, explicó.