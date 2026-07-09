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La inesperada confesión de Haaland en la previa del Noruega vs Inglaterra por el mundial: "Es un partido especial, nací allí"

Haaland, con siete goles en el torneo, reconoce que Inglaterra es favorita, pero Noruega, tras eliminar a Brasil, sueña con seguir haciendo historia en la Copa del Mundo.

rling Haaland se prepara para los cuartos de final del Mundial 2026, donde Noruega se enfrentará a Inglaterra en búsqueda de un histórico pase a las semifinales.
rling Haaland se prepara para los cuartos de final del Mundial 2026, donde Noruega se enfrentará a Inglaterra en búsqueda de un histórico pase a las semifinales. | Foto: AFP
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Erling Haaland será uno de los grandes protagonistas de los cuartos de final del Mundial 2026, en los que Noruega se enfrentará a Inglaterra en busca de un histórico pase a las semifinales. En la previa del compromiso, el delantero del Manchester City sorprendió al reconocer que el encuentro tiene un significado muy especial para él.

El goleador noruego admitió que medirse ante los Three Lions será un desafío distinto por las raíces que lo unen al país y por la cantidad de compañeros y rivales a los que enfrentará sobre el césped. Además, aseguró que los ingleses parten como favoritos, aunque confía en que su selección pueda seguir haciendo historia en la Copa del Mundo.

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Haaland explica por qué el duelo ante Inglaterra será tan especial

Durante una conferencia de prensa en Miami, el atacante de 25 años recordó que nació en Leeds, cuando su padre, Alf-Inge Haaland, jugaba para el club de esa ciudad. Sin embargo, su familia regresó a Noruega cuando él tenía apenas tres años.

"Es un partido especial. Porque nací en Inglaterra y juego allí. También juegas contra compañeros de equipo, así que es un partido particular y va a ser bonito", declaró el delantero, quien enfrentará por primera vez a la selección inglesa en un Mundial.

También destacó la importancia del momento que vive el fútbol noruego tras alcanzar por primera vez los cuartos de final de una Copa del Mundo.

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Noruega busca otra sorpresa tras eliminar a Brasil

"Jugar contra Brasil fue una locura para nosotros, y ganarles para luego enfrentar a Inglaterra en los cuartos de final es bastante especial", comentó el atacante.

Pese al gran presente de su selección, Haaland considera que el favoritismo recae sobre Inglaterra y sostuvo que la presión estará del lado del conjunto británico.

¿Cuántos goles tiene Haaland en el Mundial 2026?

El atacante del Manchester City llega al compromiso como una de las grandes figuras del Mundial 2026. Acumula siete goles en el certamen y se encuentra a solo una anotación de Lionel Messi, líder de la tabla de goleadores.

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