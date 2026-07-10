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ONP y CONADIS sellan alianza para fortalecer la atención inclusiva de personas con discapacidad

Entidades firmaron convenio que fortalecerá las capacidades de los servidores de la ONP y optimizará la accesibilidad para los asegurados y pensionistas con discapacidad.

Construyendo inclusión. importante convenio de la ONP y Conadis.
Construyendo inclusión. importante convenio de la ONP y Conadis.
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La Oficina de Normalización Previsional (ONP), organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), suscribió un convenio interinstitucional con el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) que fortalecerá la atención a sus asegurados y pensionistas mediante acciones orientadas a promover la accesibilidad, la inclusión y un servicio cada vez más cercano a la ciudadanía.

Como parte del convenio, CONADIS brindará capacitación especializada y acciones de sensibilización para fortalecer las competencias de los servidores de la ONP en materia de accesibilidad y atención a personas con discapacidad. A su vez, la ONP impulsará jornadas de cultura previsional para servidores y usuarios de CONADIS, además de implementar mejoras en sus centros de atención con el acompañamiento técnico de dicha entidad.

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El espíritu de esta alianza estuvo presente durante la ceremonia con la presentación de marinera a cargo de la compañía de danzas de Yuyaq Casa del Pensionista de la ONP. Entre los participantes destacó Augusto Vélez Serquén, pensionista con discapacidad visual, quien cautivó al público con su talento y entusiasmo, demostrando que la participación plena y activa de las personas con discapacidad en la sociedad es posible cuando se generan las condiciones adecuadas para ello.

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La ONP cuenta actualmente con diversas medidas de accesibilidad en sus centros de atención, como rampas de acceso, pisos podotáctiles, señalización y espacios adecuados para facilitar el desplazamiento y la atención de las personas con discapacidad. Con el apoyo técnico del CONADIS, la institución continuará fortaleciendo estas condiciones e identificando nuevas oportunidades de mejora en infraestructura, servicios y atención al ciudadano.

'Esta alianza representa un paso importante para seguir construyendo una ONP más accesible e inclusiva. Queremos que cada persona reciba una atención digna, respetuosa y sin barreras, fortaleciendo las capacidades de nuestros colaboradores y mejorando continuamente nuestros servicios', señaló el presidente ejecutivo de la ONP, Gastón Remy Llacsa.

Por su parte, la presidenta del CONADIS, Olga Villalobos Manrique, destacó el trabajo conjunto entre ambas instituciones para impulsar un Estado más inclusivo y garantizar que las personas con discapacidad accedan a servicios públicos en igualdad de condiciones.

Con este convenio, la ONP reafirma su compromiso de seguir promoviendo acciones concretas que contribuyan a eliminar barreras y garantizar una mejor experiencia de servicio para asegurados y pensionistas en todo el país.

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