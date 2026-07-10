Fuerza Popular y Juntos por el Perú apuntan a tener el control de la Comisión de Constitución

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La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores está en la mira de los partidos que pasaron a la segunda vuelta en las últimas elecciones. Fuerza Popular y Juntos por el Perú —bancadas antagónicas dentro del Congreso— tienen intereses particulares en ocupar la presidencia de este grupo de trabajo tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores.

Ambas agrupaciones tienen motivaciones para asumir la presidencia de esta comisión en ambas cámaras. Con el anuncio de su alianza con Obras y Ahora Nación, Juntos por el Perú estableció que una de sus prioridades era 'recuperar el derecho al referéndum'. Las intenciones de esta alianza apuntan a que los mecanismos de democracia directa tengan un mayor protagonismo en la política nacional. Para lograrlo, el trabajo de esta comisión será clave. Por su parte, el fujimorismo ha manifestado en varias ocasiones su conformidad con el actual texto constitucional. Para preservarlo, buscará resguardarlo desde espacios como esta comisión.

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En conversación con este diario, el congresista y senador electo de Juntos por el Perú, Jaime Quito, consideró importante que su partido presida la Comisión de Constitución. 'Nosotros hemos planteado que cambios debe hacerse en la Constitución. (…) Sería importante que el fujimorismo deje de tener esa comisión, creo que ahora tendremos esa posibilidad', indicó a La República.

En los últimos años, la Comisión de Constitución ha sido presidida por el fujimorismo. De acuerdo con fuentes cercanas a las negociaciones, el partido de Keiko Fujimori no tiene intención de que ello cambie de cara al próximo quinquenio y, para lograrlo, busca asegurar su presencia en la conducción de esta comisión tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores.

Educación, Justicia y Economía también están en juego

Sin embargo, la Comisión de Constitución no es la única que despierta interés entre las principales bancadas. Las comisiones de Educación, Justicia y Economía también figurarían entre las más codiciadas por Fuerza Popular y Juntos por el Perú. No obstante, en esta disputa también aparecen otros actores.

Fuentes cercanas a Renovación Popular indicaron a este diario que el partido de Rafael López Aliaga busca presidir la Comisión de Educación. De acuerdo con estos trascendidos preliminares, la intención de la agrupación celeste en la Cámara de Diputados radica en mantener su agenda conservadora en temas como el enfoque de género. Integrantes de esta bancada, como Milagros Aguayo y Alejandro Muñante, han sido de los más críticos de las políticas de educación con enfoque de igualdad.

Frank Krklec, diputado electo por Renovación Popular, afirmó en conversación con Canal N que su bancada ve con buenos ojos asumir esta comisión. Asimismo, señaló que la agrupación también está interesada en otras comisiones, como Vivienda, Economía y Justicia.

Estas dos últimas también son del interés de Juntos por el Perú. Durante su conversación con este medio, Jaime Quito afirmó que vería con buenos ojos que su bancada presida la Comisión de Economía. 'Necesitamos que la economía esté orientada a los sectores populares y no a los grupos de poder económico', declaró.

En la misma línea, fuentes de Ahora Nación indicaron que la Comisión de Economía también resulta atractiva para su bancada. El partido del casco constituye la bancada minoritaria en ambas cámaras y, consciente de ello, busca priorizar aquellas comisiones en las que considera que sus perfiles encajan mejor. Además de Economía, las mismas fuentes señalaron que los liderados por Alfonso López Chau también ven con buenos ojos presidir la Comisión de Justicia.

Quienes mantienen un considerable hermetismo en torno a las negociaciones son las bancadas del Partido del Buen Gobierno y el Partido Cívico Obras. Los partidos liderados por Jorge Nieto y Ricardo Belmont, respectivamente, no han revelado sus intenciones respecto a los próximos liderazgos dentro de las comisiones.

El funcionamiento de las comisiones en el próximo Congreso

Con el retorno del Congreso bicameral, todavía existen dudas sobre el rol que cumplirán las comisiones legislativas en ambas cámaras. En el Congreso unicameral, una comisión emitía un dictamen que posteriormente era debatido en el Pleno. Si era aprobado, el proyecto debía pasar por una segunda votación —salvo que el Pleno aprobara su exoneración—. Luego era remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. En caso de insistencia del Congreso, de aceptación de las observaciones o de promulgación por parte del Ejecutivo, la ley quedaba aprobada.

Con la instalación del nuevo Congreso, el procedimiento cambiará. Ahora, los proyectos de ley se originarán en una comisión ordinaria de la Cámara de Diputados. Si el dictamen obtiene el respaldo del Pleno de la Cámara Baja, será remitido al Senado. Sin embargo, no pasará directamente al Pleno de la Cámara Alta, sino que primero deberá ser evaluado por una comisión ordinaria del Senado. Solo después de obtener un dictamen favorable podrá ser debatido y votado por el Pleno del Senado. Finalmente, la fórmula legislativa será enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.

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En la Cámara de Diputados funcionarán 16 comisiones ordinarias: Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores; Defensa Nacional y Orden Interno; Desarrollo Agrario; Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos; Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría; Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera; Educación, Cultura y Deporte; Energía y Minas; Justicia y Derechos Humanos; Inclusión Social, Familia, Mujer y Diversidad Cultural; Producción, Comercio Exterior y Turismo; Medio Ambiente y Sostenibilidad; Salud; Trabajo y Seguridad Social; Infraestructura, Vivienda y Transportes; y Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital.

En el Senado funcionarán 7 comisiones ordinarias: Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores; Defensa Nacional y Orden Interno; Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo; Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor; Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital; Gestión del Estado y Contraloría; y Justicia y Derechos Humanos.

Asimismo, ambas cámaras contarán con tres comisiones que no cumplen funciones legislativas. Es decir, no emiten dictámenes destinados a convertirse en leyes. En la Cámara de Diputados serán la Comisión de Ética Parlamentaria, la Comisión de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo y la Comisión de Acusaciones Constitucionales. En la Cámara de Senadores funcionarán la Comisión de Ética Parlamentaria, la Comisión de Procedimientos Especiales y la Comisión de Inteligencia.