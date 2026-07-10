Duro golpe contra mafia que vulneraba integridad de niñas, niños y adolescentes

La Fiscalía de Trata de Personas dirigió un operativo simultáneo que permitió detener a tres investigados por presunta pornografía infantil en Lima, Callao y Áncash. Operaban a través de la plataforma Telegram.

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Uno de los allanamientos realizados en Ventanilla, Pachacámac y Chimbote, en el marco de una operación ejecutada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro - Equipo 1, derivó en el hallazgo de una gran cantidad de dispositivos electrónicos y perfiles falsos en redes sociales, presuntamente utilizados para distribuir material de abuso infantil.

El procedimiento tuvo lugar en los domicilios de Víctor Cuba, Arom León y Jorge Hilares, investigados tras una serie de reportes internacionales vinculados a la circulación de este tipo de contenido.

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Según informaron fuentes del Ministerio Público, durante el operativo fueron encontrados diversos dispositivos electrónicos que serán sometidos a pericias especializadas.

Las pesquisas, bajo el liderazgo de la fiscal provincial Evelyn Taboada, se iniciaron a partir de información remitida por las autoridades de España, luego de que la Policía de ese país detectó a un ciudadano que presuntamente compartía material de abuso sexual infantil mediante la aplicación de mensajería Telegram con diversos usuarios, entre los que se encontraban los ahora investigados.

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La información fue canalizada a las autoridades peruanas a través del Centro Especializado de Cibercrimen de Ameripol (AC3), lo que permitió el desarrollo de las diligencias fiscales y policiales orientadas a identificar y ubicar a los presuntos implicados.

De acuerdo con la carpeta fiscal, los detenidos serían presuntos integrantes de una red de usuarios que almacenaba y compartía imágenes y videos con contenido de abuso sexual infantil mediante plataformas digitales y servicios de mensajería instantánea. Estos hechos son materia de investigación por parte del Ministerio Público.

El operativo se ejecutó con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, a través de la División de Ciberprotección Infantil, la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) y la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (Fecor), además del acompañamiento de la organización Our Rescue.