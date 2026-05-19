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Sociedad

Asesinan a chofer de combi y dejan dos pasajeros heridos tras ataque en plena ruta en Comas

Sánchez trabajaba en la empresa informal El Líder y las investigaciones policiales se centran en la extorsión como posible móvil del crimen.

La víctima falleció tras llegar al hospital Sergio Bernales en Comas
La víctima falleció tras llegar al hospital Sergio Bernales en Comas | Composición LR
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Franklin Fernando Sánchez Watanabe (46), conductor de transporte público, falleció tras recibir dos disparos durante un ataque perpetrado por dos hombres en una motocicleta en Comas. El incidente dejó, además, a dos pasajeros heridos. El ataque ocurrió en la cuadra 14 de la avenida Revolución, zona de Collique, donde se hallaron más de 10 casquillos de bala.

Según testigos, el atentado provocó que el conductor perdiera el control de la unidad, que comenzó a desplazarse en retroceso. Cámaras de seguridad captaron a los pasajeros cuando intentaban escapar y saltaban al asfalto.

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Más de tres años como chofer

Sánchez Watanabe trabajaba desde hacía más de tres años en la empresa de transporte El Líder, que opera de manera informal en la zona. Vecinos y transeúntes auxiliaron a las víctimas, quienes fueron trasladadas al hospital Sergio Bernales, donde se confirmó la muerte del chofer.

Un colega de la empresa indicó que los trabajadores son víctimas recurrentes de extorsión y pagan S/5 diarios por unidad a una banda criminal. Algunos conductores temen continuar trabajando ante posibles ataques.

La Policía de Collique y peritos de la Depincri iniciaron las investigaciones y se enfocan en la extorsión como posible móvil del homicidio. Las autoridades mantienen resguardo en la zona y han coordinado peritajes balísticos en la combi afectada.

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