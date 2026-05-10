Sicarios irrumpen en obra de la Municipalidad de Lima y asesinan a trabajador en Comas

Un ataque a trabajadores de una obra municipal en Comas dejó un obrero fallecido y otro herido, quienes fueron trasladados al Hospital Nacional Sergio E. Bernales. | Composición LR

Un ataque a trabajadores de una obra municipal en Comas dejó un obrero fallecido y otro herido, quienes fueron trasladados al Hospital Nacional Sergio E. Bernales. | Composición LR

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Un nuevo hecho de violencia sacudió el distrito de Comas la madrugada de este sábado 9 de mayo. Delincuentes a bordo de una motocicleta dispararon contra trabajadores vinculados a una obra de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

El atentado dejó un obrero que falleció y al menos otro herido, ambos trasladados de emergencia al Hospital Nacional Sergio E. Bernales de Collique. Según información preliminar, los sujetos armados interceptaron a las víctimas y abrieron fuego en reiteradas ocasiones antes de huir del lugar con rumbo desconocido.

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PNP investiga presunta extorsión

Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta la escena para acordonar la zona e iniciar las diligencias correspondientes. La Policía no descarta que el ataque esté vinculado a amenazas o presuntos casos de extorsión relacionados con obras de construcción en Lima Norte.

Peritos de criminalística realizaron el levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencias que permitan identificar a los responsables del atentado. Hasta el momento, no se han reportado detenidos.

Representantes de la empresa de seguridad vinculada a la obra se hicieron presentes para brindar apoyo a los afectados y coordinar las acciones correspondientes.

MML e Invermet se pronuncian

La Municipalidad Metropolitana de Lima lamentó el asesinato del trabajador y advirtió que la creciente criminalidad ya no solo golpea al sector transporte, sino también al rubro de construcción e infraestructura.

Asimismo, informó que, por disposición del alcalde Rafael López Aliaga, se impulsa la incorporación inmediata de la Guardia Metropolitana para reforzar la seguridad en obras ejecutadas en la capital y proteger la integridad de los trabajadores.

Por su parte, Invermet emitió un comunicado en el que confirmó que el ataque ocurrió mientras se realizaban trabajos de limpieza y preparación de superficie para asfaltado entre las avenidas Carabayllo y Guillermo de la Fuente.

La entidad señaló que los trabajadores afectados pertenecían a la empresa contratista encargada de la obra y expresó sus condolencias a los familiares del operario fallecido. Asimismo, indicó que coordina con las autoridades para contribuir con las investigaciones y reforzar las medidas de seguridad en las zonas intervenidas.

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Obrero falleció tras ataque

De acuerdo con el reporte de emergencia, personal de auxilio llegó al lugar junto a efectivos de la unidad EUI-729 y encontró a dos hombres heridos por proyectil de arma de fuego (PAF). Uno de ellos fue identificado como Manuel Hanco Reyes, de 41 años.

Los paramédicos realizaron maniobras de estabilización y lo trasladaron al área de Trauma Shock del hospital Sergio Bernales; sin embargo, durante su ingreso sufrió un paro cardiorrespiratorio. Pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento a las 00.50 horas.

El segundo herido fue identificado como Carlos Castillo Casaverde, de 38 años, quien recibió un disparo en la pierna izquierda, a la altura del muslo, con orificio de entrada y salida. Tras recibir atención prehospitalaria, fue derivado al área de Trauma para una evaluación especializada y permanece bajo observación médica.

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