Camión cisterna de gas se volcó tras perder el control en Comas: conductor quedó atrapado dentro de la unidad

El conductor de la cisterna fue trasladado Hospital Nacional Sergio E. Bernales tras ser auxiliado por la PNP y vecinos de la zona. | Foto: composición LR

El conductor de la cisterna fue trasladado Hospital Nacional Sergio E. Bernales tras ser auxiliado por la PNP y vecinos de la zona. | Foto: composición LR

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La mañana de este miércoles 20 de mayo, un camión cisterna de combustible de placa ANV-733 se volcó en la avenida Revolución (Av. Rafael Belaunde Terry), en el sector de Collique, distrito de Comas, luego de que el conductor perdiera el control de la unidad y chocara contra un poste de alumbrado público. A raíz del fuerte impacto, el camión cisterna terminó recostado sobre el asfalto y la cabina quedó con severos daños materiales.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran que el chofer quedó atrapado entre los fierros retorcidos de la parte delantera del camión, por lo que fue necesaria la intervención de cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Tras ser rescatado, la Policía Nacional del Perú informó que el herido fue trasladado al Hospital Nacional Sergio E. Bernales para recibir atención médica. Hasta el momento, se desconoce la gravedad de sus lesiones.

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Osinergmin activa plan de fiscalización en Comas tras volcadura de camión cisterna

Ante el reporte de la volcadura de un camión cisterna en la Avenida Revolución, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) activó su plan de contingencia y fiscalización para evaluar la gravedad de la situación y mitigar cualquier riesgo asociado al cargamento del vehículo.

Como parte de estas acciones de emergencia, la entidad dispuso el despliegue inmediato de supervisores especializados hacia la zona del incidente. Este equipo técnico se encargará de verificar las condiciones de seguridad en el lugar, supervisar el control del evento y garantizar que se cumplan estrictamente los protocolos normativos establecidos para proteger a la población aledaña.