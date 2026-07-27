HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Alerta por poder del fujimorismo en la Presidencia, Senado y PCM | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Economía

Petroperú: sociedad civil de Loreto exige excluir la Refinería Iquitos del proceso de concesión

El Frente Patriótico de Loreto advierte que una eventual transferencia pondría en riesgo el abastecimiento de combustibles en la Amazonía, más de 500 empleos y la seguridad energética de la región.

Sociedad civil de Loreto pide excluir la Refinería Iquitos y terminales de Petroperú del proceso de concesión.
Sociedad civil de Loreto pide excluir la Refinería Iquitos y terminales de Petroperú del proceso de concesión. | Petroperú
Escuchar
Resumen
Compartir

La eventual incorporación de la infraestructura de Petroperú en la Amazonía al proceso de reorganización patrimonial impulsado por el Gobierno generó el rechazo del Frente Patriótico de Loreto, que solicitó que la Refinería Iquitos y las plantas y terminales de almacenamiento de la Selva sean excluidos de cualquier eventual concesión o transferencia, al considerar que se trata de activos estratégicos para garantizar el suministro de combustibles en una de las zonas más aisladas del país.

Únete a nuestro canal de política y economía

El pedido está dirigido al Gobierno y a ProInversión, entidad que participa en la implementación de los Decretos de Urgencia N.° 010-2025 y N.° 003-2026, normas que establecen la reorganización patrimonial de Petroperú como parte de su proceso de reestructuración financiera.

TE RECOMENDAMOS

ESPAÑA EN VIVO: GANAN EL MUNDIAL Y LLUEVEN CRÍTICAS A TRUMP E INFANTINO | QUE NO SE TE OLVIDE

Para la organización, el debate no se limita a la administración de activos de una empresa estatal. Sostiene que la infraestructura amazónica cumple una función pública que trasciende el negocio petrolero, debido a que garantiza el abastecimiento de combustibles en regiones donde la participación privada ha sido históricamente limitada por los altos costos logísticos y la baja rentabilidad de algunas rutas.

PUEDES VER: Personas solteras podrán acceder a bono de hasta S/52.250 para comprar vivienda tras nuevo reglamento

lr.pe

Refinería Iquitos abastece de combustible a tres regiones y sostiene la seguridad energética de la Amazonía

El Frente Patriótico recordó que la Refinería Iquitos procesa hasta 12.000 barriles diarios de petróleo provenientes principalmente de los lotes 95 y 8, convirtiéndose en el principal centro de refinación de combustibles de la Amazonía peruana.

Desde esta instalación se abastecen las regiones de Loreto, San Martín y parte de Ucayali, permitiendo el funcionamiento del transporte fluvial, la generación eléctrica, la aviación, los establecimientos de salud y diversas actividades productivas.

La organización remarcó que esta infraestructura adquiere una importancia especial porque Loreto no está conectada al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), la red que distribuye electricidad a gran parte del país. En la práctica, esto significa que gran parte de su generación eléctrica depende de combustibles líquidos, por lo que cualquier alteración en la cadena de suministro tendría un impacto directo sobre la población y los servicios básicos.

PUEDES VER: Elmer Cuba es el nuevo ministro de Economía y Finanzas de Keiko Fujimori

lr.pe

Recordó, además, que Petroperú incrementó recientemente en 1,68 millones de galones la capacidad de almacenamiento de la Refinería Iquitos. La medida, señaló, busca reducir el riesgo de desabastecimiento durante la época de estiaje, cuando el descenso del caudal de los ríos complica el transporte fluvial.

Por ello, consideró que estas instalaciones no deberían ser incluidas en los bloques patrimoniales que serían puestos en concesión. Sostuvo que siguen siendo activos estratégicos para asegurar el suministro de combustibles en la Amazonía y para la propia operación de Petroperú.

Loreto advierte que una eventual concesión pondría en riesgo más de 500 empleos

El Frente Patriótico también alertó sobre el impacto laboral que tendría una eventual transferencia de estos activos. Según indicó, la operación de Petroperú en la Selva comprende la Refinería Iquitos, un poliducto de más de 15 kilómetros y las plantas de ventas de Iquitos, Pucallpa, Tarapoto y Yurimaguas. En conjunto, estas instalaciones sostienen más de 500 empleos directos e indirectos, además de una amplia red de proveedores, transportistas y empresas de servicios.

La organización advirtió que modificar el esquema de operación podría afectar la estabilidad laboral de cientos de familias y la economía de las ciudades donde Petroperú representa una de las principales actividades productivas.

PUEDES VER: Perú solo culminó 9 obras contra inundaciones de una cartera total de S/52.905 millones

lr.pe

Además, expresó su preocupación por la conformación de los bloques patrimoniales. Citando fuentes del sector energético, sostuvo que existiría interés de determinados grupos privados por la infraestructura amazónica incluso antes de que se definan oficialmente los activos que serán incluidos en el proceso. También mencionó versiones sobre una presunta pugna entre empresas vinculadas a extrabajadores de Petroperú y capitales extranjeros interesados en estas instalaciones.

Frente a ello, pidió que las autoridades investiguen cualquier posible conflicto de interés o intento de direccionar un proceso que involucra infraestructura estratégica para el país. A su juicio, mantener estos activos bajo control estatal es fundamental para garantizar el abastecimiento de combustibles, la seguridad energética y la continuidad de las actividades económicas y de los servicios esenciales en la región.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Edmundo Lizarzaburu, presidente de Petroperú: "La refinería puede producir 95 mil barriles, pero hoy la falta de liquidez limita su operación"

Edmundo Lizarzaburu, presidente de Petroperú: "La refinería puede producir 95 mil barriles, pero hoy la falta de liquidez limita su operación"

LEER MÁS
Petroperú reporta a fiscalía corrupción en compra de crudo y biocombustible

Petroperú reporta a fiscalía corrupción en compra de crudo y biocombustible

LEER MÁS
Petroperú propone incorporar GNV en grifos del sur del país

Petroperú propone incorporar GNV en grifos del sur del país

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

LEER MÁS
Gratificaciones CAS: MEF publica decreto; pago será de solo el 10% este año y llegará al 100% en 2030

Gratificaciones CAS: MEF publica decreto; pago será de solo el 10% este año y llegará al 100% en 2030

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Elmer Cuba es el nuevo ministro de Economía y Finanzas de Keiko Fujimori

Elmer Cuba es el nuevo ministro de Economía y Finanzas de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Precio del dólar hoy en Perú, lunes 27 de julio de 2026: Cotización y tipo de cambio en bancos y otros canales

Precio del dólar hoy en Perú, lunes 27 de julio de 2026: Cotización y tipo de cambio en bancos y otros canales

LEER MÁS
Personas solteras podrán acceder a bono de hasta S/52.250 para comprar vivienda tras nuevo reglamento

Personas solteras podrán acceder a bono de hasta S/52.250 para comprar vivienda tras nuevo reglamento

LEER MÁS
Pago ONP agosto 2026: revisa el cronograma oficial y conoce las fechas de depósito por apellido

Pago ONP agosto 2026: revisa el cronograma oficial y conoce las fechas de depósito por apellido

LEER MÁS
Retiro AFP 2026: afiliados podrían retirar más de S/20.600 de sus fondos si Congreso aprueba nuevo proyecto de ley de 4 UIT

Retiro AFP 2026: afiliados podrían retirar más de S/20.600 de sus fondos si Congreso aprueba nuevo proyecto de ley de 4 UIT

LEER MÁS
Trump oficializó arancel de 12,5% para Perú: medida aplicará a exportaciones vinculadas al trabajo forzoso

Trump oficializó arancel de 12,5% para Perú: medida aplicará a exportaciones vinculadas al trabajo forzoso

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025