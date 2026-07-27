Petroperú: sociedad civil de Loreto exige excluir la Refinería Iquitos del proceso de concesión

Sociedad civil de Loreto pide excluir la Refinería Iquitos y terminales de Petroperú del proceso de concesión. | Petroperú

Sociedad civil de Loreto pide excluir la Refinería Iquitos y terminales de Petroperú del proceso de concesión. | Petroperú

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La eventual incorporación de la infraestructura de Petroperú en la Amazonía al proceso de reorganización patrimonial impulsado por el Gobierno generó el rechazo del Frente Patriótico de Loreto, que solicitó que la Refinería Iquitos y las plantas y terminales de almacenamiento de la Selva sean excluidos de cualquier eventual concesión o transferencia, al considerar que se trata de activos estratégicos para garantizar el suministro de combustibles en una de las zonas más aisladas del país.

El pedido está dirigido al Gobierno y a ProInversión, entidad que participa en la implementación de los Decretos de Urgencia N.° 010-2025 y N.° 003-2026, normas que establecen la reorganización patrimonial de Petroperú como parte de su proceso de reestructuración financiera.

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Para la organización, el debate no se limita a la administración de activos de una empresa estatal. Sostiene que la infraestructura amazónica cumple una función pública que trasciende el negocio petrolero, debido a que garantiza el abastecimiento de combustibles en regiones donde la participación privada ha sido históricamente limitada por los altos costos logísticos y la baja rentabilidad de algunas rutas.

Refinería Iquitos abastece de combustible a tres regiones y sostiene la seguridad energética de la Amazonía

El Frente Patriótico recordó que la Refinería Iquitos procesa hasta 12.000 barriles diarios de petróleo provenientes principalmente de los lotes 95 y 8, convirtiéndose en el principal centro de refinación de combustibles de la Amazonía peruana.

Desde esta instalación se abastecen las regiones de Loreto, San Martín y parte de Ucayali, permitiendo el funcionamiento del transporte fluvial, la generación eléctrica, la aviación, los establecimientos de salud y diversas actividades productivas.

La organización remarcó que esta infraestructura adquiere una importancia especial porque Loreto no está conectada al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), la red que distribuye electricidad a gran parte del país. En la práctica, esto significa que gran parte de su generación eléctrica depende de combustibles líquidos, por lo que cualquier alteración en la cadena de suministro tendría un impacto directo sobre la población y los servicios básicos.

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Recordó, además, que Petroperú incrementó recientemente en 1,68 millones de galones la capacidad de almacenamiento de la Refinería Iquitos. La medida, señaló, busca reducir el riesgo de desabastecimiento durante la época de estiaje, cuando el descenso del caudal de los ríos complica el transporte fluvial.

Por ello, consideró que estas instalaciones no deberían ser incluidas en los bloques patrimoniales que serían puestos en concesión. Sostuvo que siguen siendo activos estratégicos para asegurar el suministro de combustibles en la Amazonía y para la propia operación de Petroperú.

Loreto advierte que una eventual concesión pondría en riesgo más de 500 empleos

El Frente Patriótico también alertó sobre el impacto laboral que tendría una eventual transferencia de estos activos. Según indicó, la operación de Petroperú en la Selva comprende la Refinería Iquitos, un poliducto de más de 15 kilómetros y las plantas de ventas de Iquitos, Pucallpa, Tarapoto y Yurimaguas. En conjunto, estas instalaciones sostienen más de 500 empleos directos e indirectos, además de una amplia red de proveedores, transportistas y empresas de servicios.

La organización advirtió que modificar el esquema de operación podría afectar la estabilidad laboral de cientos de familias y la economía de las ciudades donde Petroperú representa una de las principales actividades productivas.

Además, expresó su preocupación por la conformación de los bloques patrimoniales. Citando fuentes del sector energético, sostuvo que existiría interés de determinados grupos privados por la infraestructura amazónica incluso antes de que se definan oficialmente los activos que serán incluidos en el proceso. También mencionó versiones sobre una presunta pugna entre empresas vinculadas a extrabajadores de Petroperú y capitales extranjeros interesados en estas instalaciones.

Frente a ello, pidió que las autoridades investiguen cualquier posible conflicto de interés o intento de direccionar un proceso que involucra infraestructura estratégica para el país. A su juicio, mantener estos activos bajo control estatal es fundamental para garantizar el abastecimiento de combustibles, la seguridad energética y la continuidad de las actividades económicas y de los servicios esenciales en la región.