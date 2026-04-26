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Oleajes anómalos obligan a cerrar 53 puertos en todo el litoral peruano hasta el 30 de abril

De los puertos operativos, 32 están en la zona centro y 21 en el sur. Las restricciones impactan terminales vitales para actividades pesqueras e industriales.

Un total de 53 puertos permanecen cerrados en el litoral peruano por oleajes anómalos de ligera a moderada intensidad, según la Dicapi. La situación afecta principalmente al centro y sur del país.
Un total de 53 puertos permanecen cerrados en el litoral peruano por oleajes anómalos de ligera a moderada intensidad, según la Dicapi. La situación afecta principalmente al centro y sur del país. | Difusión
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Un total de 53 puertos continúan cerrados en el litoral peruano debido a la presencia de oleajes anómalos de ligera a moderada intensidad, según reportó el domingo 26 de abril la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) de la Marina de Guerra del Perú.

De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), actualmente hay 73 puertos operativos, mientras que los terminales restringidos se concentran principalmente en el litoral centro y sur. En detalle, 32 puertos cerrados corresponden a la zona centro y 21 al sur del país.

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El fenómeno responde al Aviso Especial N.° 16-26 emitido por la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), que advierte que estas condiciones marítimas se mantendrán hasta el jueves 30 de abril.

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Restricciones en el litoral

Entre los puertos cerrados en el litoral centro figuran zonas como Huacho, Chancay, Ancón, el Callao, Chorrillos y Pucusana, además de diversos terminales multiboyas y caletas a lo largo de la costa.

En tanto, en el sur se encuentran restringidos puntos clave como Matarani, Mollendo e Ilo, así como caletas y terminales portuarios utilizados para actividades pesqueras, industriales y de hidrocarburos.

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Medidas de prevención

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades regionales y locales a reforzar la orientación a la población sobre medidas de seguridad.

Entre las principales recomendaciones se encuentran la suspensión de actividades portuarias y de pesca, asegurar o retirar embarcaciones pequeñas hacia tierra firme, así como evitar deportes y recreación en el mar durante la vigencia del fenómeno.

Asimismo, se pidió no instalar campamentos cerca de la playa para prevenir accidentes.

El COEN informó que continuará con el monitoreo permanente del litoral en coordinación con las oficinas de gestión del riesgo y la DHN, a fin de brindar información oportuna a la ciudadanía.

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