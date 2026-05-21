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Sociedad

Una de las misiones más avanzadas de la NASA llegará al Perú con vuelos para estudiar glaciares y bosques amazónicos

Con tecnología radar, la misión realizará vuelos de alta precisión sobre ecosistemas clave, como el Santuario Histórico de Machupicchu y el Parque Nacional Huascarán.

Tecnología radar de alta precisión permitirá monitorear ecosistemas estratégicos del país
Tecnología radar de alta precisión permitirá monitorear ecosistemas estratégicos del país | Composición LR.
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El Perú formará parte de una de las operaciones científicas más avanzadas de la NASA para analizar cómo el cambio climático afecta a glaciares andinos, bosques amazónicos y humedales tropicales.

La misión NISAR realizará en 2026 vuelos de alta precisión sobre ecosistemas estratégicos del país con tecnología radar capaz de atravesar nubes, humedad y vegetación densa. El proyecto cuenta con la participación del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (Conida).

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Los estudios incluirán sobrevuelos en la Reserva Nacional Pacaya Samiria (Loreto), la Concesión de Conservación Los Amigos, la Reserva Nacional de Tambopata (Madre de Dios), la Reserva Comunal El Sira (Huánuco, Pasco y Ucayali), el Santuario Histórico de Machupicchu (Cusco) y el Parque Nacional Huascarán (Áncash).

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Tecnología radar capaz de atravesar tormentas y bosques

La misión utilizará UAVSAR, un sensor aerotransportado de radar de apertura sintética (SAR) que recopila información incluso bajo tormentas, densas capas de nubes y condiciones atmosféricas complejas. Esta tecnología permitirá monitorear cambios en la superficie terrestre en zonas donde otros sistemas tienen limitaciones, especialmente en la Amazonía peruana.

El programa NISAR nació de una alianza entre la NASA y la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO), tras más de 10 años de desarrollo científico. El satélite fue lanzado en 2025 y genera imágenes radar de la Tierra con alta precisión.

Las coordinaciones entre el Sernanp y la NASA comenzaron en agosto de 2024 y avanzaron durante 2025 mediante reuniones técnicas con especialistas internacionales y científicos de Conida.

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¿Qué analizará la misión en la Amazonía y los Andes?

Uno de los puntos centrales de la investigación será la Reserva Nacional Pacaya Samiria, considerada un laboratorio natural estratégico para validar tecnologías de monitoreo satelital en humedales tropicales. Allí, los investigadores identificarán cuerpos de agua y vegetación inundada mediante datos captados por UAVSAR.

De manera paralela, el satélite NISAR elaborará mapas de inundación sobre esas mismas áreas para comparar resultados y calibrar los sistemas de observación. Con ello, los especialistas buscarán mejorar la precisión de las herramientas de monitoreo y ampliar su uso en humedales similares de otras regiones del planeta.

En Madre de Dios, el equipo científico evaluará biomasa aérea y capacidad de almacenamiento de carbono en los bosques amazónicos, además de medir impactos ambientales. En el Parque Nacional Huascarán, los radares monitorearán el movimiento de glaciares y los cambios en las masas de hielo andino.

La operación también analizará deslizamientos de tierra, movimientos de masas, subsidencia del terreno y desprendimientos de rocas en Cusco. Los especialistas vinculados al proyecto señalaron que la información "será clave para comprender cómo nuestros bosques, humedales y glaciares están respondiendo al incremento de temperatura global".

Todos los datos obtenidos por la misión estarán disponibles de manera gratuita para investigadores e instituciones científicas del mundo.

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