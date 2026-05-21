Millonario robo en Piura: sujetos se llevaron más de un S/1 millón en joyas de oro tras ingresar por casa abandonada

Sujetos ingresaron por la parte de atrás de la joyería y perforaron el techo para llevarse más de 1 millón de soles en joyería. | Foto: composición LR

Sujetos ingresaron por la parte de atrás de la joyería y perforaron el techo para llevarse más de 1 millón de soles en joyería. | Foto: composición LR

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La madrugada del miércoles 20 de mayo, tres delincuentes irrumpieron en la joyería Jordan, ubicada desde hace 15 años en la reconocida calle Comercio, en el distrito de Catacaos, en Piura. Según informaron los dueños del local, los delincuentes se llevaron más de S/1 millón en alhajas de oro, entre ellas aretes, pulseras y cadenas.

De acuerdo con las cámaras de seguridad de la zona, los delincuentes llegaron al lugar alrededor de la 1:30 a. m. Utilizando una escalera, ingresaron a la casa abandonada colindante —ubicada a la espalda del negocio, en el jirón Arequipa— y subieron al techo de la joyería. Una vez arriba, realizaron un forado por el cual accedieron al interior del local para cometer el cuantioso robo.

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“Se han llevado un aproximado de un millón de soles. El ingreso a sido por la parte posterior donde había una casa desolada. Han subido al techo con una escalera. De ahí han trepado un techo aligerado y han rampado un espacio de 50 centímetros. Han roto tres ladrillos (del techo) e ingresaron (al local)”, explicó uno de los propietarios a Latina.

Ladrones se habrían llevado solo joyas de oro y estuvieron más de tres horas

Según explicó el propietario, los delincuentes vaciaron únicamente la vitrina que contenía joyas de oro e ignoraron por completo las piezas de plata. Su actuar evidenciaría que contaban con información previa sobre el establecimiento y tenían plenamente identificado el botín que buscaban.

Ladrones estuvieron tres horas en el local antes de llevarse el millonario botín.

Para no dejar rastros y evitar que las cámaras de seguridad registraran sus movimientos, los delincuentes cortaron la energía eléctrica del local. Esta maniobra les permitió permanecer dentro de la joyería durante casi tres horas sin ser detectados, antes de huir, minutos después de las 4.00 a. m., por el mismo jirón por el que ingresaron.

Los propietarios fueron alertados del hecho a las 5 a. m. e indicaron que es la primera vez que su negocio sufre un asalto de tal magnitud. Hasta el lugar llegó personal de la División de Investigación Criminal (Divincri) para recopilar evidencias que permitan esclarecer este nuevo acto delictivo.