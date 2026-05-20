Estudiantes participaron en la ruta de la flagrancia

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En el marco del programa 'Ruta de la Flagrancia', la Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Sullana recibió la visita de 13 estudiantes de la I. E. N.° 15079 de Villa María - Cieneguillo Centro - Sullana, actividad que fue inaugurada por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova.

Durante la jornada, los escolares conocieron el trabajo articulado que desarrollan el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública y la Policía Nacional del Perú para la atención de casos de flagrancia delictiva, los cuales son resueltos en un plazo máximo de 72 horas.

Como parte del recorrido, se realizó una escenificación de un caso de tenencia ilegal de armas. Asimismo, los participantes conocieron los principales casos atendidos en la Unidad de Flagrancia, las consecuencias legales derivadas de estos hechos y el rol que desempeña cada operador de justicia, fortaleciendo así su conocimiento sobre el funcionamiento del sistema judicial y la importancia de la prevención de conductas delictivas.