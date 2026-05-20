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Corte Superior de Justica de Sullana se reúne con viceministro de Justicia

El viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia visita la unidad de flagrancia delictiva para recoger necesidades de la Defensa Pública.

Se plantea la creación de un laboratorio de criminalística, que fortalecerá la atención de casos en esta unidad. Fuente: difusión.
Se plantea la creación de un laboratorio de criminalística, que fortalecerá la atención de casos en esta unidad. Fuente: difusión.
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Durante su visita a la unidad de flagrancia delictiva el Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justica recoge las principales necesidades que presenta la Defensa Pública en esta unidad. Ademas de plantearse la necesidad de que a través del Consejo Nacional de Flagrancia, se brinde apoyo en la asignación de fiscales para la Unidad de Flagrancia, así como en la implementación de un laboratorio de criminalística que fortalezca la atención y respuesta inmediata de los casos.

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