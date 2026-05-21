Peruano es abatido por carabineros tras ser intervenido durante operativo en frontera entre Chile y Perú

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La muerte del ciudadano peruano, identificado como Óscar Rubén Paredes Carita (29), en un operativo de control en la frontera norte de Chile abrió una investigación para determinar si el uso de la fuerza por parte de Carabineros se ajustó a los protocolos vigentes.

El incidente se produjo en un sector de tránsito no habilitado entre Chile y Perú, durante una intervención relacionada con presuntos hechos de contrabando. La víctima falleció tras recibir disparos en el marco de una persecución policial en el sector de Laguna Blanca, en la comuna de General Lagos, región de Arica y Parinacota.

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Operativo en zona fronteriza

De acuerdo con la información proporcionada por autoridades chilenas, el procedimiento se llevó a cabo en el contexto del llamado Plan Escudo Fronterizo, una estrategia orientada a reforzar la vigilancia en pasos no habilitados usados para el traslado ilegal de mercancías y otras actividades delictivas.

Según la versión entregada por la Fiscalía chilena, funcionarios de la tenencia de Visviri realizaban patrullajes preventivos cuando detectaron dos camiones y una camioneta que circulaban fuera de los controles fronterizos oficiales.

En medio de la intervención, uno de los camiones fue detenido y tres personas quedaron retenidas. En tanto, los otros vehículos siguieron avanzando por el sector, lo que desencadenó una persecución.

La fiscal Paulina Brito indicó que el conductor de la camioneta desobedeció las órdenes policiales y, presuntamente, intentó atropellar a uno de los agentes. De acuerdo con la versión oficial, otro funcionario empleó su arma de fuego para impedir el avance del vehículo. El conductor quedó herido y murió en el lugar.

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Investigación de la Fiscalía

Luego de lo ocurrido, la Fiscalía instruyó que las diligencias quedaran a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones y del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), con el fin de reconstruir lo sucedido durante el operativo.

Las autoridades pretenden determinar si la actuación de Carabineros se enmarcó en la legalidad y si el uso de la fuerza respondió a los protocolos que rigen este tipo de procedimientos.

Como parte de las actuaciones, el cuerpo del ciudadano peruano será sometido a una necropsia antes de avanzar en eventuales gestiones para su entrega y repatriación al Perú.

Zona altiplánica bajo vigilancia

Autoridades chilenas consideran sectores como Laguna Blanca, Visviri y el área del Tripartito como zonas sensibles por el paso de mercancías fuera de las rutas oficiales y por operaciones ligadas al crimen transnacional.

Medios chilenos informaron, además, que el ciudadano fallecido tenía dos órdenes de detención vigentes por un supuesto delito de contrabando y una orden de expulsión del territorio chileno. Sin embargo, esos antecedentes forman parte del contexto del caso y la investigación sobre el procedimiento policial sigue en curso.

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