HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Ignacio Buse ganó a Ugo Humbert y clasificó a la semifinal del ATP 500 de Hamburgo
Ignacio Buse ganó a Ugo Humbert y clasificó a la semifinal del ATP 500 de Hamburgo     Ignacio Buse ganó a Ugo Humbert y clasificó a la semifinal del ATP 500 de Hamburgo     Ignacio Buse ganó a Ugo Humbert y clasificó a la semifinal del ATP 500 de Hamburgo     
EN VIVO

Fraudistas hackean Sismate y eliminan la ESI | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Peruano es abatido por carabineros tras ser intervenido durante operativo en frontera entre Chile y Perú

El incidente ocurrió en Laguna Blanca, mientras se aplicaba el Plan Escudo Fronterizo, destinado a combatir el contrabando. La Fiscalía evalúa el uso de la fuerza en el procedimiento policial.

Autoridades mantienen la zona en vigilancia tras reportes de contrabando.
Autoridades mantienen la zona en vigilancia tras reportes de contrabando. | Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

La muerte del ciudadano peruano, identificado como Óscar Rubén Paredes Carita (29), en un operativo de control en la frontera norte de Chile abrió una investigación para determinar si el uso de la fuerza por parte de Carabineros se ajustó a los protocolos vigentes.

El incidente se produjo en un sector de tránsito no habilitado entre Chile y Perú, durante una intervención relacionada con presuntos hechos de contrabando. La víctima falleció tras recibir disparos en el marco de una persecución policial en el sector de Laguna Blanca, en la comuna de General Lagos, región de Arica y Parinacota.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO ARMA SU DEFENSA CON 100 MIL PERSONEROS Y LÓPEZ ALIAGA EN LA MIRA DE LA FISCALÍA | ARDE TROYA

PUEDES VER: Frontera Perú-Chile en calma tras anuncio de zanjas en territorio chileno

lr.pe

Operativo en zona fronteriza

De acuerdo con la información proporcionada por autoridades chilenas, el procedimiento se llevó a cabo en el contexto del llamado Plan Escudo Fronterizo, una estrategia orientada a reforzar la vigilancia en pasos no habilitados usados para el traslado ilegal de mercancías y otras actividades delictivas.

Según la versión entregada por la Fiscalía chilena, funcionarios de la tenencia de Visviri realizaban patrullajes preventivos cuando detectaron dos camiones y una camioneta que circulaban fuera de los controles fronterizos oficiales.

En medio de la intervención, uno de los camiones fue detenido y tres personas quedaron retenidas. En tanto, los otros vehículos siguieron avanzando por el sector, lo que desencadenó una persecución.

La fiscal Paulina Brito indicó que el conductor de la camioneta desobedeció las órdenes policiales y, presuntamente, intentó atropellar a uno de los agentes. De acuerdo con la versión oficial, otro funcionario empleó su arma de fuego para impedir el avance del vehículo. El conductor quedó herido y murió en el lugar.

PUEDES VER: José Antonio Kast envía maquinaria pesada a la frontera entre Chile y Perú para reforzar el control migratorio

lr.pe

Investigación de la Fiscalía

Luego de lo ocurrido, la Fiscalía instruyó que las diligencias quedaran a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones y del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), con el fin de reconstruir lo sucedido durante el operativo.

Las autoridades pretenden determinar si la actuación de Carabineros se enmarcó en la legalidad y si el uso de la fuerza respondió a los protocolos que rigen este tipo de procedimientos.

Como parte de las actuaciones, el cuerpo del ciudadano peruano será sometido a una necropsia antes de avanzar en eventuales gestiones para su entrega y repatriación al Perú.

PUEDES VER: Frontera Perú - Chile en crisis: migrantes impiden el tránsito y Gobierno de Jerí responde con operativo especial

lr.pe

Zona altiplánica bajo vigilancia

Autoridades chilenas consideran sectores como Laguna Blanca, Visviri y el área del Tripartito como zonas sensibles por el paso de mercancías fuera de las rutas oficiales y por operaciones ligadas al crimen transnacional.

Medios chilenos informaron, además, que el ciudadano fallecido tenía dos órdenes de detención vigentes por un supuesto delito de contrabando y una orden de expulsión del territorio chileno. Sin embargo, esos antecedentes forman parte del contexto del caso y la investigación sobre el procedimiento policial sigue en curso.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
La playa de 5 km en un país de América Latina que daría a Bolivia acceso al mar hasta 2091, pero hoy luce desierta y abandonada

La playa de 5 km en un país de América Latina que daría a Bolivia acceso al mar hasta 2091, pero hoy luce desierta y abandonada

LEER MÁS
En apenas dos meses el presidente José Antonio Kast hace los primeros cambios en su gabinete ministerial

En apenas dos meses el presidente José Antonio Kast hace los primeros cambios en su gabinete ministerial

LEER MÁS
El aeropuerto cerca de los Andes que un país de América Latina modernizó por casi US$3 millones en 2026: parece una gran cabaña

El aeropuerto cerca de los Andes que un país de América Latina modernizó por casi US$3 millones en 2026: parece una gran cabaña

LEER MÁS
No más largas esperas: las líneas 3, 4 y 7 del metro que reducirán hasta dos horas los tiempos de viaje en Lima y Callao

No más largas esperas: las líneas 3, 4 y 7 del metro que reducirán hasta dos horas los tiempos de viaje en Lima y Callao

LEER MÁS
Corredor Rosado ya conecta Lima y Callao: estos son sus 33 paraderos disponibles por solo S/1.50

Corredor Rosado ya conecta Lima y Callao: estos son sus 33 paraderos disponibles por solo S/1.50

LEER MÁS
Desde las 8 a. m. hasta las 6 p. m.: Corte de luz en varios distritos de Lima y Callao este 20 de mayo: consulta horarios y zonas afectados

Desde las 8 a. m. hasta las 6 p. m.: Corte de luz en varios distritos de Lima y Callao este 20 de mayo: consulta horarios y zonas afectados

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hackean Sismate y envían alerta de terremoto 8.7 en Perú con amenaza de tsunami y fraude electoral

Hackean Sismate y envían alerta de terremoto 8.7 en Perú con amenaza de tsunami y fraude electoral

LEER MÁS
"Transportamos vidas, no objetos": choferes del Metropolitano alertan riesgo de accidentes por "exceso de trabajo"

"Transportamos vidas, no objetos": choferes del Metropolitano alertan riesgo de accidentes por "exceso de trabajo"

LEER MÁS
Corredor Rosado ya conecta Lima y Callao: estos son sus 33 paraderos disponibles por solo S/1.50

Corredor Rosado ya conecta Lima y Callao: estos son sus 33 paraderos disponibles por solo S/1.50

LEER MÁS
Solo un departamento en el Perú tiene costa, sierra y selva en su territorio: no es Lima

Solo un departamento en el Perú tiene costa, sierra y selva en su territorio: no es Lima

LEER MÁS
Del Nilo a los Andes peruanos: Lima exhibirá por primera vez la réplica oficial de la máscara de Tutankamón

Del Nilo a los Andes peruanos: Lima exhibirá por primera vez la réplica oficial de la máscara de Tutankamón

LEER MÁS
Este distrito limeño tendrá por primera vez su propia universidad nacional: contará con carreras pregrado, posgrado y centros de investigación

Este distrito limeño tendrá por primera vez su propia universidad nacional: contará con carreras pregrado, posgrado y centros de investigación

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025