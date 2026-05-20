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Juramenta Juez del Segundo Juzgado Civil de Sullana

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, tomó juramento al nuevo juez supernumerario Jorge Armando Moreno Larrea.

Durante el acto, Li Córdova felicitó a Moreno y lo instó a cumplir sus funciones con compromiso y responsabilidad. Fuente: difusión.
Durante el acto, Li Córdova felicitó a Moreno y lo instó a cumplir sus funciones con compromiso y responsabilidad. Fuente: difusión.
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El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, tomó juramento al abogado Jorge Armando Moreno Larrea, quien asumió funciones como juez supernumerario del Segundo Juzgado Civil de Sullana.

Durante el acto protocolar, el titular de la Corte felicitó al magistrado por su designación y lo exhortó a desempeñar sus funciones con compromiso, responsabilidad y celeridad, priorizando la resolución oportuna de los procesos civiles en beneficio de los justiciables y el fortalecimiento del servicio de administración de justicia.

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