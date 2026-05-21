Inician investigación contra regidor de San Juan de Lurigancho por presunto abuso contra menores de 12 y 14 años

Ministerio Público investiga a regidor de San Juan de Lurigancho por presunto delito contra la libertad sexual de menores | Composición LR

Ministerio Público investiga a regidor de San Juan de Lurigancho por presunto delito contra la libertad sexual de menores | Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra el regidor de San Juan de Lurigancho, Hober Medrano (40), del partido Alianza para el Progreso, por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual en agravio de dos menores de 12 y 14 años, casos que ya son materia de diligencias fiscales en el distrito limeño.

La decisión fiscal comprende dos investigaciones abiertas por despachos distintos de la Primera y Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de San Juan de Lurigancho – Zona Media, con apoyo de la DEPINCRI I.

TE RECOMENDAMOS KEIKO ARMA SU DEFENSA CON 100 MIL PERSONEROS Y LÓPEZ ALIAGA EN LA MIRA DE LA FISCALÍA | ARDE TROYA

PUEDES VER: Peruano es abatido por carabineros tras ser intervenido durante operativo en frontera entre Chile y Perú

Investigación por presunta manipulación a menor de 12 años

En el primer caso, el regidor es investigado por presuntamente haber utilizado un esquema de engaño y manipulación psicológica para ganarse la confianza de una menor de 12 años.

De acuerdo con la denuncia, el investigado habría afirmado falsamente la existencia de una mafia que atentaría contra la vida de los padres de la menor, con lo que habría condicionado situaciones para que la adolescente se tome fotografías con él.

Asimismo, se le atribuye haber ejercido control y presión constante sobre la agraviada, exigiéndole mantener los hechos en secreto bajo amenazas, además de consultarle reiteradamente si había revelado lo ocurrido.

La fiscal provincial Erika del Pilar Villafuerte Montalvo está a cargo de las diligencias, que incluyen la declaración de la madre de la menor, la entrevista única en cámara Gesell, la declaración del investigado y pericias psicológicas.

Segundo caso involucra a adolescente de 14 años

En paralelo, el Ministerio Público abrió una segunda investigación preliminar por presunto abuso sexual en agravio de una adolescente de 14 años. Según la denuncia, los hechos habrían ocurrido en el taller de confecciones del investigado, ubicado en San Juan de Lurigancho.

La fiscal provincial Judith Simeón Velasco dispuso la toma de declaraciones de la denunciante y testigos, la entrevista única en cámara Gesell con prueba anticipada y evaluaciones psicológicas a las partes involucradas.

Ambos casos continúan en etapa preliminar mientras la Fiscalía realiza las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades conforme a ley.

Renuncia

El acusado anunció su renuncia a través de su cuenta personal y difundió un comunicado en el que rechaza las imputaciones en su contra. Asimismo, indicó que se someterá a las investigaciones 'para no generar afectación a terceros ni a la organización política'.

'Mi persona cumplió con informar y renunciar de manera oportuna. (…) regidor Me reservo el ejercicio de las acciones legales pertinentes frente a afirmaciones inexactas o agraviantes', señaló.

MIMP exige celeridad

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona, expresó su rechazo 'enérgico' frente a la presunta agresión sexual e instó a que las investigaciones avancen con rapidez.

Señaló que, desde que se conoció la denuncia, el Centro Emergencia Mujer y Familia brinda acompañamiento a las menores y a sus familias, con atención psicológica, soporte emocional y asesoría legal. Además, precisó que se han solicitado diligencias clave, como la cámara Gesell y otras pruebas necesarias, para garantizar la protección de las víctimas y el esclarecimiento de los hechos.

Pariona advirtió también que, en lo que va del año, el MIMP ha atendido más de 1.400 casos de violación sexual contra menores de edad a nivel nacional.

Municipalidad de SJL deslinda responsabilidades

La Municipalidad de San Juan de Lurigancho informó que brinda apoyo y seguimiento a la familia a través de la DEMUNA. Asimismo, deslindó cualquier tipo de responsabilidad institucional frente a los hechos denunciados, al señalar que 'corresponden a actos de carácter personal'.

En ese sentido, la comuna exhortó a que las investigaciones se desarrollen con celeridad e imparcialidad, a fin de esclarecer lo ocurrido conforme a ley.