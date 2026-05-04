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Fraudismo pasa a fase violenta y justicia bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

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Sereno de la Municipalidad de Lima es atacado por presuntos extorsionadores tras operativos contra comercio informal

El sereno fue interceptado por dos sujetos y sufrió múltiples lesiones; autoridades indagan si el hecho está ligado a mafias de extorsión en zonas comerciales.

Sereno fue atacado con arma blanca al salir de su jornada en el Rímac
Sereno fue atacado con arma blanca al salir de su jornada en el Rímac | MML
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Un sereno de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOES) de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) fue brutalmente agredido la noche del sábado 2 de mayo por dos sujetos desconocidos, cuando se retiraba a su vivienda tras culminar su jornada laboral en el distrito del Rímac.

El ataque ocurrió a la altura del paradero del Mercado de Flores de Piedra Liza, donde el agente fue interceptado y golpeado por los individuos, quienes además atentaron contra su vida con un arma blanca. Como consecuencia, la víctima presenta múltiples lesiones, entre ellas raspones en el cuello, un corte en el hombro derecho y un golpe en el labio.

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El efectivo fue trasladado a una clínica local, donde recibe atención médica especializada. Según informó la comuna se le brindará el apoyo necesario hasta su recuperación total.

Sereno fue atacado con arma blanca al salir de su jornada en el Rímac

Comunicado de la Municipalidad de Lima.

Investigan extorsión tras ataque

De acuerdo con las primeras indagaciones, los sujetos serían presuntos extorsionadores que operarían en las zonas del Mercado Central y Mesa Redonda. El municipio indicó que la agresión estaría relacionado con los operativos que viene ejecutando contra el comercio informal en dichos sectores.

A través de un comunicado, la Municipalidad de Lima condenó enérgicamente la violencia y expresó su respaldo al trabajador y a su familia. Asimismo, reafirmó que continuará con las acciones contra la delincuencia y las mafias que buscan amedrentar a la autoridad.

La comuna señaló que ya ha puesto a disposición de las autoridades toda la información necesaria para que el caso sea investigado con celeridad y se identifique y sancione a los responsables.

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