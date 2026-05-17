Emergencia por brote de sarampión en Perú: Minsa habilitará centros de inmunización en 11 regiones, ¿quiénes deben vacunarse?
Se refuerzan medidas de control y vigilancia epidemiológica, además de monitoreo de casos sospechosos, tras la alerta por aumento de personas con riesgo de contagio de sarampión.
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El Gobierno peruano, a través del Ministerio de Salud, declaró la emergencia sanitaria en 11 regiones del país, además de Lima Metropolitana y el Callao, tras el brote de sarampión detectado en Puno y el riesgo de propagación hacia otras zonas del territorio nacional. La medida tendrá una vigencia de 90 días y busca reforzar las acciones de prevención, vigilancia epidemiológica y vacunación contra esta enfermedad altamente contagiosa.
Como parte de las disposiciones oficiales, el Minsa priorizará la inmunización con dos dosis contra el sarampión en menores de 10 años, 11 meses y 29 días. Además, en distritos de la región Puno donde se confirmó transmisión local, también se vacuna a personas adultas de hasta 59 años, 11 meses y 29 días para contener el avance de los contagios.
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¿Quiénes deberán vacunarse contra el sarampión tras la emergencia sanitaria declarada por el Minsa?
El Minsa informó que la campaña de vacunación priorizará a niñas y niños menores de 10 años, quienes deberán completar el esquema de dos dosis contra el sarampión. La medida busca reducir las brechas de inmunización y disminuir el riesgo de nuevos brotes en regiones consideradas vulnerables por las autoridades sanitarias.
En Juliaca y San Pedro de Putina Punco, ubicados en la región Puno, también se aplicarán vacunas a personas adultas de hasta 59 años debido a la presencia de transmisión local confirmada. Las acciones forman parte del plan de respuesta sanitaria implementado tras la alerta epidemiológica emitida por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades.
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¿Qué regiones fueron declaradas en emergencia sanitaria por el brote de sarampión en Perú?
La emergencia sanitaria incluye a las regiones de Arequipa, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Amazonas, Loreto, Tacna, Tumbes, Ucayali, Madre de Dios y Apurímac, además de Lima Metropolitana y el Callao. Según el decreto oficial, en estas jurisdicciones se reforzarán las medidas de control y vigilancia epidemiológica durante los próximos 90 días.
Las autoridades sanitarias también dispusieron fortalecer el monitoreo de casos sospechosos, el barrido de vacunación y la organización de los servicios de salud. La alerta epidemiológica vigente advierte que el incremento de eventos masivos y el ingreso de personas provenientes de países con circulación activa de sarampión elevan el riesgo de propagación de enfermedades transmisibles en el país.