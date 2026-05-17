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Emergencia por brote de sarampión en Perú: Minsa habilitará centros de inmunización en 11 regiones, ¿quiénes deben vacunarse?

Se refuerzan medidas de control y vigilancia epidemiológica, además de monitoreo de casos sospechosos, tras la alerta por aumento de personas con riesgo de contagio de sarampión.

La alerta se emitió debido al riesgo por eventos masivos y la llegada de personas de países con brotes activos. Se intensificará el control epidemiológico y la vacunación en las regiones afectadas.
La alerta se emitió debido al riesgo por eventos masivos y la llegada de personas de países con brotes activos. Se intensificará el control epidemiológico y la vacunación en las regiones afectadas. | Foto: Andina
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El Gobierno peruano, a través del Ministerio de Salud, declaró la emergencia sanitaria en 11 regiones del país, además de Lima Metropolitana y el Callao, tras el brote de sarampión detectado en Puno y el riesgo de propagación hacia otras zonas del territorio nacional. La medida tendrá una vigencia de 90 días y busca reforzar las acciones de prevención, vigilancia epidemiológica y vacunación contra esta enfermedad altamente contagiosa.

Como parte de las disposiciones oficiales, el Minsa priorizará la inmunización con dos dosis contra el sarampión en menores de 10 años, 11 meses y 29 días. Además, en distritos de la región Puno donde se confirmó transmisión local, también se vacuna a personas adultas de hasta 59 años, 11 meses y 29 días para contener el avance de los contagios.

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¿Quiénes deberán vacunarse contra el sarampión tras la emergencia sanitaria declarada por el Minsa?

El Minsa informó que la campaña de vacunación priorizará a niñas y niños menores de 10 años, quienes deberán completar el esquema de dos dosis contra el sarampión. La medida busca reducir las brechas de inmunización y disminuir el riesgo de nuevos brotes en regiones consideradas vulnerables por las autoridades sanitarias.

En Juliaca y San Pedro de Putina Punco, ubicados en la región Puno, también se aplicarán vacunas a personas adultas de hasta 59 años debido a la presencia de transmisión local confirmada. Las acciones forman parte del plan de respuesta sanitaria implementado tras la alerta epidemiológica emitida por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades.

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¿Qué regiones fueron declaradas en emergencia sanitaria por el brote de sarampión en Perú?

La emergencia sanitaria incluye a las regiones de Arequipa, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Amazonas, Loreto, Tacna, Tumbes, Ucayali, Madre de Dios y Apurímac, además de Lima Metropolitana y el Callao. Según el decreto oficial, en estas jurisdicciones se reforzarán las medidas de control y vigilancia epidemiológica durante los próximos 90 días.

Las autoridades sanitarias también dispusieron fortalecer el monitoreo de casos sospechosos, el barrido de vacunación y la organización de los servicios de salud. La alerta epidemiológica vigente advierte que el incremento de eventos masivos y el ingreso de personas provenientes de países con circulación activa de sarampión elevan el riesgo de propagación de enfermedades transmisibles en el país.

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