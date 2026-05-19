Móvil Express de Depósitos Judiciales llegó al distrito de Salaverry
La Corte de La Libertad llevó su Móvil Express a Salaverry para acercar servicios judiciales y anunció nuevas jornadas itinerantes.
Por la tarde, la Móvil Express de Depósitos de la Corte Superior de Justicia de La Libertad se trasladó hasta el distrito de Salaverry.
La presidenta Cecilia León Velásquez expresó que esta labor extramuros contribuye a una justicia más cercana, célere y humana.
Asimismo, agradeció el apoyo del alcalde de Salaverry, Carlos Arroyo Rojas, y se comprometió a desarrollar otras jornadas de justicia itinerante para continuar beneficiando a la población de este distrito.