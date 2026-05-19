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Una megaobra busca mejorar el tránsito en la provincia cusqueña de Espinar y facilitar el acceso al complejo prehispánico de T’aqrachullo, un sorprendente espacio de 17,4 hectáreas que supera en dimensiones a la famosa ciudadela incaica Machu Picchu. Se trata de la carretera Yauri—Suykutambo, cuya construcción se iniciará el 15 de junio, según confirmó el Gobierno Regional (GORE) de Cusco.

El anuncio fue realizado luego de que el complejo T’aqrachullo cobrara relevancia global tras un reportaje de la reconocida revista National Geographic. En dicha publicación, se detalla que el terreno alberga viviendas, templos y espacios ceremoniales que podrían corresponder a una urbe perdida del Imperio Inca, referida en crónicas coloniales como Ancocagua.

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Vía extensa superará S/300 millones de inversión

De acuerdo con el GORE Cusco, la obra contempla más de 44 kilómetros de vía departamental y busca facilitar el acceso hacia sectores rurales y espacios arqueológicos de la provincia. Asimismo, el gobernador regional, Werner Salcedo Álvarez, informó que la iniciativa demandará una inversión superior a S/323 millones y será ejecutada bajo la modalidad de administración directa.

El proyecto contempla labores de asfaltado, construcción de puentes, alcantarillas, drenajes, señalización y obras de protección vial. Además, el expediente técnico establece mejoras para la transitabilidad vehicular y peatonal en distintos sectores de influencia, con lo que se busca reducir tiempos y costos de transporte, facilitar el acceso a servicios de salud y educación, y fortalecer el comercio agropecuario y la seguridad vial.

El misterioso complejo más grande que Machu Picchu

La notoriedad que ha alcanzado el complejo prehispánico de T’aqrachullo se debe a que posee una extensión aproximada de 17,4 hectáreas, que superaría hasta en cuatro veces las dimensiones de Machu Picchu. Además, entre los descubrimientos más espectaculares destacan "casi 3.000 lentejuelas metálicas de oro, plata y cobre", vestigios que provocaron un replanteamiento profundo sobre el valor histórico y ceremonial de este sitio arqueológico.

El descubrimiento de este valioso espacio formó parte de un proceso continuo de exploraciones que se intensificó entre 2019 y 2024, con la participación de especialistas del Ministerio de Cultura. La zona se ubica sobre una meseta en el cañón del río Apurímac, dentro de la provincia cusqueña de Espinar, a unos 90 metros sobre el cauce fluvial y aproximadamente 225 kilómetros al noroeste de Machu Picchu.

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