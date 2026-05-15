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Sociedad

Dos montañas de Perú figuran en el top 6 de las más impresionantes del mundo junto a China y EE. UU., según ranking de National Geographic

Ubicadas en la región de Cusco, estas montañas de colores destaca por su singular formación geológica y creciente atractivo turístico internacional.

Pallay Punchu y Vinicunca fueron las montañas peruanas incluidas en el ranking internacional.
Pallay Punchu y Vinicunca fueron las montañas peruanas incluidas en el ranking internacional. | Foto: composición LR
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Dos destinos naturales del Perú, ubicados en la región Cusco, fueron incluidos en la lista de las seis montañas de colores más impresionantes del mundo, elaborada por la revista Viajes de National Geographic. Estos atractivos turísticos se posicionan junto a las Painted Hills de Estados Unidos y al Parque Geológico Nacional Zhangye Danxia en China, referentes globales por sus tonalidades y composición.

Aunque Perú no es el único país de Sudamérica presente en este prestigioso ranking, ya que Argentina también figura en la lista con una de sus montañas coloridas, el territorio peruano logra destacar al incluir dos destinos en la selección internacional. Se trata de escenarios naturales que en los últimos años incrementaron su popularidad entre viajeros nacionales y extranjeros, consolidándose como algunos de los paisajes más fotografiados de los Andes.

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¿Cuáles son las 2 montañas peruanas entre las más impresionantes del mundo, según National Geographic?

Pallay Punchu y Vinicunca fueron las montañas peruanas incluidas en el ranking internacional difundido por Viajes de National Geographic. Ambas se encuentran en la región Cusco y destacan por la variedad de colores presentes en sus laderas, producto de procesos naturales relacionados con la sedimentación y oxidación de minerales.

Pallay Punchu, conocida también como el “poncho andino”, se ubica en el distrito de Layo, provincia de Canas, a más de 4,700 metros sobre el nivel del mar. Su nombre en quechua hace referencia a las franjas rojizas, verdes y marrones que recuerdan a los tejidos tradicionales andinos. Además de su atractivo visual, las comunidades locales resaltan el valor cultural y natural de este espacio, donde también crece el sasawi, planta medicinal utilizada para aliviar problemas respiratorios.

montaña de siete colores, montaña de colores, National Geographic

La Montaña Vinicunca en Perú se posiciona dentro del top 6 de las más impresionantes del mundo, según National Geographic.

Vinicunca se consolida como uno de los destinos más visitados del Cusco

Vinicunca, también llamada montaña Arcoíris, es considerada la montaña de colores más conocida del Perú y uno de los lugares más fotografiados de los Andes. Ubicada a más de 5,200 metros de altitud, presenta una combinación natural de tonos turquesa, dorados, rojizos, lavanda y ocres generados por la acumulación de minerales durante millones de años.

Cada año, miles de turistas nacionales y extranjeros realizan caminatas de jornada completa para llegar al mirador natural desde donde se aprecia la coloración de la montaña. Debido a la altitud, los visitantes suelen tomar precauciones para evitar el mal de altura y otras complicaciones relacionadas con el esfuerzo físico. En paralelo, la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur) de Cusco inició una campaña para promover las visitas a Pallay Punchu y Palccoyo durante la próxima temporada alta de turismo 2026.

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