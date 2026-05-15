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Sociedad

"Mamá, perdóname”: Hombre fingió su secuestro para pedir rescate de S/30.000 a su familia en La Libertad

La presunta víctima envío mensajes extorsivos y fotos a su madre con la finalidad de obtener la fuerte suma de dinero. El sujeto detenido con su cómplice cuando intentaban escapar con S/1.000.

El sujeto salió de su casa con la excusa de buscar trabajo para poner en marcha su plan de autosecuestro.
El sujeto salió de su casa con la excusa de buscar trabajo para poner en marcha su plan de autosecuestro. | Foto: composición LR
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En la región La Libertad, un hombre de 34 años fingió ser víctima de un secuestro después de salir de su casa en busca de trabajo, para luego solicitar una fuerte suma de dinero a su madre. Según las autoridades, el sujeto, junto a su cómplice, enviaron mensajes a su familiar exigiendo un rescate de S/30.000.

Tras una fotografía de su hijo maniatado y amenazas extorsivas, la madre de la víctima decidió depositar S/1.000 como adelanto del dinero que exigían los supuestos secuestradores para liberarlo. En medio de la desesperación, la mujer acudió a la Policía Nacional del Perú (PNP) para denunciar el rapto, sin sospechar que su propio pariente habría participado en el engaño.

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“Mira, madrecita, tu hijo mordió el anzuelo creyendo que ganaría 850 soles semanales. Nosotros nos dedicamos a reclutar personas para la minería ilegal. Si no quieres que me lleve a tu hijo, deposita 30.000 soles ahora. Si tú cooperas, te devolvemos a tu hijo sano. Nada de policías porque no lo vuelves a ver nunca”, se lee en el mensaje de WhatsApp que enviaron.

Hombre pide perdón a su madre y admite autosecuestro tras ser ubicado por la PNP

Tras varias horas de seguimiento, los agentes lograron ubicar al supuesto secuestrado junto a su acompañante cuando viajaban en una miniván cerca del peaje de Chicama, en la provincia de Ascope. Ambos fueron intervenidos y trasladados a la Divincri para las investigaciones correspondientes.

Durante los interrogatorios, el hombre terminó confesando que nunca estuvo secuestrado y que todo había sido planeado junto a su acompañante para obtener dinero de su propia familia.

“Hay que sacarle plata a tu mamá. Escóndete. Yo mismo (tomé la foto) El mensaje fue puro texto. Primero le dije que su hijo cayó en los trabajos ilegales para las minas y que quería 30.000 soles. Mamá, perdóname por lo que he hecho. Sé que no está bien. Tengo que pagar las consecuencias de hacer esas cosas, por autosecuestrarme”, señaló el sujeto.

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