El pasado 20 de junio, el cuerpo sin vida de Nayeli Dávalos Ticlio fue hallado en una fosa localizada a la salida de Chao, en la provincia de Virú, La Libertad. Hasta ese momento, las autoridades no tenían claro los motivos por los cuales la mujer habría sido asesinada.

Sin embargo, un reportaje de Cuarto Poder reveló que el asesinato de la enfermera mantendría un nexo con la organización criminal de alias 'Cuchillo', el autor de la masacre de los 13 mineros en Pataz.

Sujeto guio a la Policía hasta los restos de la enfermera en Virú

El viernes 20 de junio, alrededor de las 3 de la madrugada, un equipo de agentes de la Divincri Trujilo fue guiado por un detenido, Hans Saavedra, alias 'Gordo Hans', hasta los restos calcinados de Nayeli Dávalos. Según la Policía, él había presenciado el crimen de la joven.

El 23 de febrero fue la última vez que se le vio con vida. Imágenes de una cámara de seguridad captaron a Dávalos descender de un auto para luego abordar otro, donde se encontraba Saavedra. "'Vamos a una carrera', me dice. Se sube al carro. Ella fue la que me contactó a mí. Ella me jala como para el óvalo La Marina", contó el 'Gordo Hans'.

La víctima fue vista por última vez el día del colapso en el Real Plaza Trujillo. Foto: Composición LR

"Y ahí subió ese [Julián Reyes]. Yo he estado con ella, parados, normal. Allá cuando nos bajamos, y de la nada, le mete un balazo", reveló el sujeto.

'Gordo Hans' y ' Viejo Julián' regresaron a quemar el cuerpo de Dávalos

Una semana después del asesinato, Saavedra y Reyes, alias 'Viejo Julián', habrían regresado al descampado para borrar la evidencia, los rastros del cadáver de Dávalos, prendiéndole fuego.

Saavedra y Reyes participaron en el asesinato de Nayeli Dávalos. Foto: Composición LR

No obstante, efectivos de la PNP hallaron tres objetos pertenecientes a la víctima en el lugar del crimen: un par de aretes, una argolla y unos lentes de sol. Estos fueron reconocidos por los familiares.

Julián Reyes, el lugarteniente de 'Cuchillo', según la PNP

"Julián le pide a la enfermera para tomarse una foto. Y le pide que mire de costado, momento que es aprovechado para sacar el arma y dispararle a quemarropa", explicó el coronel PNP Johnny Huamán, jefe de la Divincri Trujillo.

En esa línea, el PNP expuso que Reyes estaría vinculado a la red de allias 'Cuchillo'. "Julián, también, es lugarteniente de hace años que ha participado con Cuchillo en diversas actividades relacionadas con la minería ilegal". De acuerdo a las investigaciones policiales, Reyes "sería el lugarteniente que ejecuta las acciones, los homicidios por encargo de este mismo 'Cuchillo'".

Captura de implicados en asesinato de la enfermera de La Libertad

La Policía Nacional asegura que los implicados en el caso de asesinato ya fueron capturados, ya sea por autoría o complicidad: Hans Alfredo Saavedra Malca, Ezequiel Lezama Ríos, Julián Reyes Chávez y Jazmine Ramírez Pérez.

Mientras tanto, los restos fueron enviados a Lima para la prueba de ADN correspondiente. Al respecto, la familia de Nayeli se mantiene a la espera de los resultados de las pesquisas médico-legales.

Canal de ayuda

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140; 330-7068 o 942 072 845. También puedes contactar a la línea gratuita 114.

Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición. Para reportar la desaparición solo se requiere mostrar una fotografía actualizada de la persona implicada en cualquier dependencia policial. Esta alerta no requiere costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.

