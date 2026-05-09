Enfrentamiento se registró horas antes del partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal. | Foto: composición LR/ Difusión

Enfrentamiento se registró horas antes del partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal. | Foto: composición LR/ Difusión

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Un enfrentamiento entre barristas de Alianza Lima y otro equipo se registró la tarde de este sábado 9 de mayo en el distrito de Comas. El incidente, captado en video por vecinos de la zona, ocurrió en plena vía pública, a la altura del kilómetro 8 de la avenida Túpac Amaru, frente al centro comercial Mega 80. Este suceso se produjo a pocas horas de que el cuadro Blanquiazul se enfrente a Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva.

Según se observa en las imágenes, un grupo de sujetos identificados con camisetas deportivas del club originario de La Victoria persigue a un integrante de la barra rival en plena vía pública hasta arrinconarlo contra un muro. Una vez reducido, la víctima fue agredida por varios individuos con palos, piedras y botellas, mientras permanecía sin posibilidad de defenderse.

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Ataque habría ocurrido frente a presencia policial

Lo que más indignación ha generado entre los testigos fue la actuación de los efectivos policiales. En las imágenes se observa que los agentes motorizados permanecían a varios metros del enfrentamiento y solo realizaban disparos disuasivos, aparentemente con bombas lacrimógenas, hacia la zona donde ocurría el disturbio.

“Lo agarraron, Dios mío, ¿pero qué les pasa? Están con piedras y le tiró (a uno de ellos). Esos policías no ayudan” se escucha decir a uno de los residentes que presenció el ataque.

Este tipo de incidentes no representa un hecho aislado en la capital, ya que no es la primera vez que diversas zonas de Lima se convierten en escenarios de violencia debido al accionar de las barras bravas.

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