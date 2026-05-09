HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO L1 Max
Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO L1 Max     Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO L1 Max     Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO L1 Max     
Sociedad

Terror en Comas: enfrentamiento de barristas de Alianza Lima en la Av. Túpac Amaru desata pánico entre vecinos

En las imágenes se observa cómo barristas del club blanquiazul persiguieron a un integrante rival, quien fue agredido con palos y piedras mientras estaba acorralado.

Enfrentamiento se registró horas antes del partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal.
Enfrentamiento se registró horas antes del partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal. | Foto: composición LR/ Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

Un enfrentamiento entre barristas de Alianza Lima y otro equipo se registró la tarde de este sábado 9 de mayo en el distrito de Comas. El incidente, captado en video por vecinos de la zona, ocurrió en plena vía pública, a la altura del kilómetro 8 de la avenida Túpac Amaru, frente al centro comercial Mega 80. Este suceso se produjo a pocas horas de que el cuadro Blanquiazul se enfrente a Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva.

Según se observa en las imágenes, un grupo de sujetos identificados con camisetas deportivas del club originario de La Victoria persigue a un integrante de la barra rival en plena vía pública hasta arrinconarlo contra un muro. Una vez reducido, la víctima fue agredida por varios individuos con palos, piedras y botellas, mientras permanecía sin posibilidad de defenderse.

TE RECOMENDAMOS

¡RAFAEL LÓPEZ ALIAGA PIDE ANULAR ACTAS Y LA DERECHA YA VE DEMONIOS EN TODOS LADOS! | ARDE TROYA

PUEDES VER: Hinchas graban agresión y ocasionan disturbios previo al clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes

lr.pe

Ataque habría ocurrido frente a presencia policial

Lo que más indignación ha generado entre los testigos fue la actuación de los efectivos policiales. En las imágenes se observa que los agentes motorizados permanecían a varios metros del enfrentamiento y solo realizaban disparos disuasivos, aparentemente con bombas lacrimógenas, hacia la zona donde ocurría el disturbio.

“Lo agarraron, Dios mío, ¿pero qué les pasa? Están con piedras y le tiró (a uno de ellos). Esos policías no ayudan” se escucha decir a uno de los residentes que presenció el ataque.

Este tipo de incidentes no representa un hecho aislado en la capital, ya que no es la primera vez que diversas zonas de Lima se convierten en escenarios de violencia debido al accionar de las barras bravas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Pidieron un vaso de agua y le robaron S/26.000 en joyas y dinero a abuelita en Comas

Pidieron un vaso de agua y le robaron S/26.000 en joyas y dinero a abuelita en Comas

LEER MÁS
Joven tiktoker queda en coma tras ser embestida por su vecino en Comas: familia exige justicia

Joven tiktoker queda en coma tras ser embestida por su vecino en Comas: familia exige justicia

LEER MÁS
Atacan a tiros a 'Pichón', financista del 'Jorobado', mientras recogía a su hija del colegio en Carabayllo

Atacan a tiros a 'Pichón', financista del 'Jorobado', mientras recogía a su hija del colegio en Carabayllo

LEER MÁS
Trujillo: liberan a conductora ebria que atropelló a vigilante que está en UCI y separan a policías por acta irregular

Trujillo: liberan a conductora ebria que atropelló a vigilante que está en UCI y separan a policías por acta irregular

LEER MÁS
La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

La extensa avenida de Lima Norte, que recorre 24 kilómetros y conecta 6 populosos distritos, se posiciona como la arteria más transitada de la capital

LEER MÁS
Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Aprobado por el Gobierno | Docentes tendrán cinco años para acreditar maestría tras nombramiento extraordinario

Aprobado por el Gobierno | Docentes tendrán cinco años para acreditar maestría tras nombramiento extraordinario

LEER MÁS
Cronograma de pagos mayo de 2026 para sector público: Gobierno oficializa fechas para depósito de sueldos y pensiones vía Banco de la Nación

Cronograma de pagos mayo de 2026 para sector público: Gobierno oficializa fechas para depósito de sueldos y pensiones vía Banco de la Nación

LEER MÁS
En esta ciudad del Perú sancionarán con multas de hasta S/1.100 a dueños que tengan más de dos mascotas

En esta ciudad del Perú sancionarán con multas de hasta S/1.100 a dueños que tengan más de dos mascotas

LEER MÁS
Superará en capacidad a Matute y Mansiche: Inició la construcción del superestadio peruano que cuenta con una inversión de más de S/4 millones

Superará en capacidad a Matute y Mansiche: Inició la construcción del superestadio peruano que cuenta con una inversión de más de S/4 millones

LEER MÁS
Reportan intenso tráfico en la Via Evitamiento a pocas horas del Día de la Madre tras obras en Carretera Central

Reportan intenso tráfico en la Via Evitamiento a pocas horas del Día de la Madre tras obras en Carretera Central

LEER MÁS
Joven denuncia a Cruz del Sur por entregar su encomienda valorizada en S/40.000 a estafador: "No hay un protocolo"

Joven denuncia a Cruz del Sur por entregar su encomienda valorizada en S/40.000 a estafador: "No hay un protocolo"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025