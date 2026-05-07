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Sociedad

Pidieron un vaso de agua y le robaron S/26.000 en joyas y dinero a abuelita en Comas

La hija de la víctima señaló que los delincuentes llevaron a la adulta mayor de 72 años a un centro comercial para intentar retirar dinero de sus cuentas bancarias. La Policía investiga el caso.

Pareja de delincuentes engaña a adulta mayor en Comas
Pareja de delincuentes engaña a adulta mayor en Comas | ATV
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Una mujer de 72 años fue víctima de una violenta modalidad de robo en el distrito de Comas. Una pareja de delincuentes ingresó a su vivienda con el pretexto de pedir un vaso de agua y, tras ganar su confianza, la dopó y sustrajo cerca de S/26.000 entre joyas y dinero en efectivo.

El hecho ocurrió en el condominio Los Girasoles y quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar. En las imágenes se observa a los sospechosos con mascarillas y sombreros para evitar ser identificados.

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El engaño comenzó con una conversación amistosa

De acuerdo con la denuncia presentada en la comisaría de Santa Luzmila, una mujer vestida con ropa clara se acercó inicialmente a la adulta mayor y conversó con ella. Minutos después apareció un hombre con mochila y camisa de manga larga, quien actuó como cómplice.

Aprovechando la confianza de la víctima, ambos lograron ingresar al inmueble. Poco después, la mujer perdió el conocimiento debido a una sustancia que habría sido suministrada por los delincuentes.

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Delincuentes intentaron retirar dinero de tarjetas bancarias

Según relató la hija de la víctima, los criminales trasladaron a la adulta mayor hasta un centro comercial del distrito para intentar retirar dinero de sus cuentas bancarias. Sin embargo, no lograron concretar la operación porque la mujer, afectada por la droga, no recordaba las claves de sus tarjetas.

“Luego mi mamá salió con estos delincuentes, se la llevaron hacia el mall porque querían sustraer dinero de la tarjeta, pero la tarjeta es mía y ella no sabe ni la clave por eso no lo lograron”, declaró la familiar a ATV.

Tras regresar a la vivienda, la familia descubrió el robo de joyas de alto valor y aproximadamente S/6.000 en efectivo. El monto total de lo sustraído asciende a casi S/26.000.

La Policía Nacional del Perú inició las investigaciones para identificar y ubicar a los responsables. Como parte de las diligencias, los agentes revisan las grabaciones de seguridad del condominio, donde se registró el desplazamiento de la pareja antes y después del robo.

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