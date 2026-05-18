Terremoto en China de magnitud 5,2 causa la evacuación de 7.000 personas, dos muertos y un herido

Las autoridades de rescate lograron localizar a una persona que permanecía atrapada en la comunidad de Taiyangcun. Foto: AFP.

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Un terremoto de magnitud 5,2 sacudió la región sur de China, en la provincia de Guangxi, durante la madrugada de este lunes, provocando la muerte de al menos dos personas, un herido y la evacuación de unas 7.000 personas, según reportes oficiales.

El sismo se registró a las 00.21 hora local (16.21 GMT del domingo) en el distrito de Liunan, dentro de la ciudad de Liuzhou, a una profundidad de ocho kilómetros. El epicentro se ubicó en las coordenadas 24,38 grados norte y 109,26 grados este, informó el Centro de Redes Sismológicas de China.

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Autoridades en China salvan a una persona

Las autoridades de rescate lograron localizar a una persona que permanecía atrapada en la comunidad de Taiyangcun. Según la cadena estatal CCTV, el sobreviviente fue trasladado a un hospital con signos vitales estables.

El movimiento telúrico se percibió en varias ciudades cercanas, como Liuzhou, Guilin y la capital regional, Nanning, generando evacuaciones preventivas y la movilización de equipos de emergencia. La Jefatura de Respuesta Antisísmica y de Socorro de Liuzhou activó protocolos de emergencia y coordinó la labor de bomberos, seguridad pública y servicios sanitarios.

Hasta las primeras horas de la mañana, se había reportado el colapso de 13 viviendas y el traslado al hospital de cuatro personas que se encontraban fuera de peligro. A pesar de los daños, los servicios básicos, incluidos electricidad, agua, gas y comunicaciones, permanecían operativos.

Investigación en diversas construcciones

Las autoridades también iniciaron inspecciones en rutas, puentes, sistemas de suministro y zonas de riesgo por posibles deslizamientos o fallas geológicas. Además, se registraron cinco movimientos secundarios con magnitudes entre 2,2 y 3,2, incluida una réplica de 3,3 a las 07.41 hora local (23.41 GMT) en el distrito de Liunan.

El sismo de Guangxi recuerda la vulnerabilidad de la región ante fenómenos sísmicos y subraya la importancia de los protocolos de respuesta rápida para minimizar víctimas y daños materiales.