ODAJUP realiza visitas de supervisión a Juzgados de Paz de Ayabaca

Durante la visita, se verificó el cumplimiento de aranceles judiciales y el orden en la documentación de los juzgados de Primera, Segunda y Tercera Nominación. Fuente: difusión.

Durante la visita, se verificó el cumplimiento de aranceles judiciales y el orden en la documentación de los juzgados de Primera, Segunda y Tercera Nominación. Fuente: difusión.

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Con la finalidad de verificar el adecuado funcionamiento de los juzgados de paz de Ayabaca, la coordinadora de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP), Kiara Bravo Castro, realizó visitas de supervisión a los juzgados de paz de Primera, Segunda y Tercera Nominación, a cargo de los jueces Jorge Horacio Valverde Patiño, José Eloy Saavedra Febre y Ángel María Guarnizo Llacsahuanga, respectivamente.

Durante la visita de trabajo, se verificó que la atención al público se brindara dentro del horario establecido y que este se encontrara debidamente visible en las instalaciones de cada juzgado. Asimismo, se constató el cumplimiento del uso de aranceles judiciales, así como el adecuado orden y conservación de la documentación correspondiente.

De otro lado, la coordinadora de ODAJUP informó que en las visitas se recogieron las principales necesidades y dificultades que enfrentan los jueces de paz en el ejercicio de sus funciones, las cuales serán canalizadas ante las áreas correspondientes. Asimismo, destacó que en el presente año se continuarán desarrollando capacitaciones con el objetivo de fortalecer el servicio que se brinda a la ciudadanía.