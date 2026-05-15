La Ruta del Papa en Piura paralizada: Obispo de Chulucanas denuncia falta de presupuesto

El obispo Cristobal Mejia aseguró que no hay un presupuesto para la obra turística. | Composición LR

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A un año del nombramiento del papa León XIV, el obispo de Chulucanas, Cristóbal Mejía Corral, admitió que, pese a las múltiples reuniones que ha tenido con autoridades del gobierno central, hasta la fecha no se ha logrado financiamiento para impulsar la Ruta del Papa en la provincia de Morropón, en la región Piura.

De acuerdo con lo indicado por el sacerdote, solo se habría dispuesto presupuesto para Lambayeque y La Libertad. Como se sabe, la provincia de Morropón fue contemplada dentro del circuito turístico religioso denominado la Ruta del Papa, que pretende conectar 38 destinos claves durante la vida pastoral del papa León XIV en el Perú.

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Sin visitas de las autoridades

"Desde hace un año han venido a visitar ministros, viceministros, entre otros; a la semana ya no está. Hay esta inestabilidad y, en medio de esto, se ha quedado paralizado. ¿Hay presupuesto nacional para esta ruta? No hay", aseveró el sacerdote.

En esa línea, el obispo explicó que se le ha indicado que solo se ha dispuesto presupuesto para Chiclayo y Trujillo. En el caso de Chulucanas se habría recomendado acudir a empresas privadas para lograr el financiamiento, sector en el que tampoco se habrían logrado resultados positivos.

El dato

La relación entre el papa León XIV y Morropón se remonta a la década de los 80; en este lugar inició su labor misionera en el Perú. A los 29 años, el joven sacerdote Robert Prevost fue enviado desde Chicago a la Diócesis de Chulucanas, lugar donde ejerció como canciller de la diócesis y vicario de la catedral.