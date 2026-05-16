ONPE exige que los conductores del material electoral no estén inscritos en un partido político. | Andina

ONPE exige que los conductores del material electoral no estén inscritos en un partido político. | Andina

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De cara a la segunda vuelta presidencial de este 7 de junio, la ONPE anunció un nuevo requisito para los conductores que trasladarán el material electoral. Gustavo García Hidalgo, jefe del área de Gestión Electoral, explicó que uno de los ajustes principales es para los conductores de los vehículos de carga.

"Para la segunda vuelta, hemos puesto un filtro: el chofer no debe estar inscrito en ningún partido político. No queremos correr riesgos de recibir críticas que cuestionen nuestra neutralidad", señaló, vía RPP.

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García recordó que en la primera vuelta hubo muchos rumores falsos sobre la contratación de personal extranjero, como venezolanos o cubanos. Sin embargo, aseguró que la institución demostró que en sus planillas no había personas de esas nacionalidades.

Sobre las irregularidades en el traslado durante la primera vuelta, el gerente sostuvo que la empresa Gálaga no compartió información de su localización. "He estado revisando los documentos y la empresa no ha entregado datos sobre el posicionamiento de sus unidades ni la georreferenciación, es decir, el monitoreo por GPS"

Reglas para el traslado del material electoral

De acuerdo con las condiciones, la ONPE exige que todas las unidades, incluso las de reserva, tengan un sistema de rastreo satelital. El contratista debe permitir que la institución realice el "monitoreo de las unidades de transporte en tiempo real" y entregar reportes digitales que permitan "fiscalizar el cumplimiento de la ruta establecida".

Además, el documento prohíbe que el personal o los camiones lleven cualquier distintivo partidario. Como se indica, está "prohibido portar cualquier tipo de propaganda política o vestimenta que lo identifique con alguna organización política".

En cuanto a la operatividad, se han fijado normas para los conductores y los horarios de viaje. Para los trayectos largos por carretera que duren más de ocho horas, es obligatorio contar con dos choferes por unidad. Además, por seguridad y en coordinación con la Policía, el desplazamiento hacia las provincias tiene un horario restringido: solo puede realizarse en el horario comprendido desde las 05:00 de la mañana hasta las 11:59 de la noche.

La ONPE también exige que los camiones no tengan más de 15 años de antigüedad. Para mayor seguridad, la empresa ganadora debe contar con unidades de contingencia las 24 horas del día ante cualquier imprevisto.