Consulta si tu DNI ya está listo para ser recogido en una de las sedes de la Reniec. | Foto: composición LR

Consulta si tu DNI ya está listo para ser recogido en una de las sedes de la Reniec. | Foto: composición LR

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Un total de 34,667 Documentos Nacionales de Identidad (DNI) permanecen almacenados desde hace más de tres años en oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) sin que sus titulares los recojan. Según informó al entidad, el problema se presenta en distintas sedes del Perú y forma parte de un universo de 780.054 carnets pendientes de entrega, una situación que podría afectar a miles de residentes que requieran esta cédula de ciudadanía para realizar gestiones bancarias, acceder a servicios del Estado, sufragar y acreditar identidad en distintos procedimientos.

Reportan más de 780 mil DNI de adultos y menores pendientes de entrega

El Reniec detalló que un total de 216,113 identificaciones para niños y adolescentes continúan en custodia dentro de sus locales. De esta cifra, 21,895 ejemplares se emitieron hace menos de treinta días, mientras que 146,898 pliegos permanecen en espera en un rango de uno a doce meses. Asimismo, 37,667 unidades acumulan entre uno y tres años en ventanilla, y otros 9,653 formatos no han sido reclamados pese a estar disponibles desde hace más de un trienio.

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En el caso de los ciudadanos mayores de 18 años, el volumen de credenciales en espera es aún mayor, alcanzando las 563,941 unidades listas para su distribución. En este sector, 89,869 ejemplares cuentan con menos de un mes de emisión, mientras que 309,447 cédulas se mantienen en custodia en un periodo de uno a doce meses. Asimismo, 139,615 DNI permanecen en ventanilla entre dos años, y un grupo de 25,010 formatos ya supera el trienio de permanencia en las diversas instalaciones del organismo estatal.

Más de 563,941 DNI de ciudadanos mayores de 18 años están listas para su distribución, según Reniec.

Así puedes revisar si tu DNI ya está listo para recojo

Para saber si el documento de identidad ya se encuentra listo y verificar en qué oficina fue programada la entrega, Reniec habilitó una consulta virtual que permite revisar el estado del trámite en pocos pasos:

Ingresa a la plataforma oficial de consulta AQUÍ

Elige la opción “Consulta por DNI” o “Consulta por número de solicitud”.

Escribe los datos solicitados y haz clic en “consultar”.

Revisa la información que mostrará el sistema: nombre del titular, fecha del trámite, sede seleccionada y porcentaje de avance.

Si el estado aparece al 100 %, significa que el documento ya fue emitido y puede recogerse en la oficina indicada.

Cabe precisar que las oficinas registrales de la entidad atienden de lunes a viernes de 8:45 a. m. a 4:45 p. m. Las Oficinas Registrales Auxiliares (ORA), ubicadas en hospitales, operan hasta las 4:30 p. m., mientras que los centros MAC mantienen horarios diferenciados según cada local.