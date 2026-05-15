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Sociedad

Más de 2.000 escolares esperan colegio de S/54 millones con retraso y fallas en Madre de Dios

Asimismo, se detectaron trabajos no autorizados y falta de accesibilidad, lo que compromete la seguridad y el acceso inclusivo a la infraestructura educativa, según el informe de la Contraloría.

La Contraloría General de la República señala serias deficiencias en la obra de mejoramiento de la institución educativa Cap. FAP. José Abelardo Quiñones, en Madre de Dios.
La Contraloría General de la República señala serias deficiencias en la obra de mejoramiento de la institución educativa Cap. FAP. José Abelardo Quiñones, en Madre de Dios. | Contraloría
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La Contraloría General de la República advirtió serias deficiencias en la ejecución de la obra de mejoramiento y ampliación de la institución educativa Cap. FAP. José Abelardo Quiñones, ubicada en el centro poblado La Joya, en la región Madre de Dios. El proyecto, valorizado en más de S/54 millones, presenta retrasos, problemas presupuestales y observaciones técnicas que podrían afectar a más de 2.000 estudiantes.

Según el informe de hito de control n.° 5890-2026-CG/GRMD-SCC, la obra ejecutada por el Gobierno Regional de Madre de Dios registra un atraso de 15,81% hasta marzo de 2026, equivalente a S/7 millones 941 mil respecto del cronograma aprobado.

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La infraestructura contempla la construcción de nuevos ambientes pedagógicos, servicios generales, instalaciones sanitarias y eléctricas, además de una losa deportiva techada, mobiliario y equipamiento para la comunidad educativa de Tambopata.

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Riesgo de paralización por falta de presupuesto

Uno de los principales hallazgos de la Contraloría es la insuficiencia presupuestal para continuar los trabajos durante este año. Aunque el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asignado para 2026 asciende a S/2 millones 940 mil, la residencia de obra estimó que se requieren S/21 millones 880 mil para garantizar la continuidad del proyecto.

El órgano de control alertó que esta brecha financiera podría generar la paralización de la obra, nuevas ampliaciones de plazo y mayores sobrecostos para el Estado.

Detectan trabajos ejecutados sin autorización

Los auditores también identificaron la ejecución de adicionales de obra sin aprobación previa mediante acto resolutivo. Entre ellos figuran una falsa columna para montante de ventilación y una placa para tablero eléctrico en el bloque 4 del primer nivel.

Además, se detectó que las labores de relleno y compactación no cumplieron con el número mínimo de controles técnicos exigidos por la normativa, lo que podría comprometer la seguridad y la funcionalidad futura de la infraestructura educativa.

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Infraestructura no garantiza accesibilidad

Otro de los hallazgos señalados por la Contraloría es la ausencia de accesos verticales, como rampas o ascensores, a las aulas pedagógicas del cuarto nivel.

La entidad indicó que esta situación incumple las normas de accesibilidad y podría restringir el desplazamiento de personas con discapacidad o movilidad reducida, lo que afecta el acceso inclusivo al servicio educativo.

Retrasos en infraestructura deportiva

El informe también advierte un menor avance físico en el suministro, fabricación e instalación de la estructura metálica y cobertura de la losa deportiva, valorizada en aproximadamente S/467.000.

Ante estas observaciones, la Contraloría recomendó al Gobierno Regional de Madre de Dios adoptar medidas correctivas urgentes para garantizar la continuidad y culminación de la obra y evitar mayores perjuicios económicos y retrasos en la entrega del proyecto educativo.

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