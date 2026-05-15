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Economía

Contraloría alerta déficit presupuestal y demora en obra educativa de S/54 millones en Madre de Dios

Un informe de la Contraloría General revela el crítico estado de la infraestructura educativa en La Joya, Tambopata, con un retraso físico del 15,81% hasta marzo de 2026.

La Contraloría General de la República (CGR) alertó al Gobierno Regional de Madre de Dios que la obra de mejoramiento y ampliación de los servicios educativos en la Institución Educativa Cap. FAP. José Abelardo Quiñones.
La Contraloría General de la República (CGR) alertó al Gobierno Regional de Madre de Dios que la obra de mejoramiento y ampliación de los servicios educativos en la Institución Educativa Cap. FAP. José Abelardo Quiñones. | Contraloría
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Un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) ha puesto en evidencia una situación crítica en la infraestructura educativa del centro poblado La Joya, en Tambopata. La obra, a cargo del Gobierno Regional (GORE) de Madre de Dios, registra un retraso físico del 15,81% hasta marzo de 2026. Esta demora no solo posterga el beneficio para más de 2.000 estudiantes, sino que amenaza con elevar el costo final del proyecto, inicialmente valorizado en más de S/54 millones.

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El proyecto establece la construcción de infraestructura nueva para la I.E. Cap. FAP. José Abelardo Quiñones, conformada por bloques con ambientes pedagógicos, complementarios y servicios generales, así como una losa deportiva techada con estructura metálica.

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Sin embargo, uno de los hallazgos más alarmantes del Informe de Hito de Control n.° 5890-2026-CG/GRMD-SCC, cuyo período de evaluación fue del 21 al 27 de abril de 2026, es la brecha financiera para este año. Mientras la residencia de obra estima que se requieren S/21 millones 880.355 para dar continuidad a los trabajos en 2026, la entidad solo ha asignado un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/2 millones 940.695. Este déficit de aproximadamente S/18,9 millones pone a la obra en riesgo inminente de paralización total.

Otro hallazgo fue que la entidad no asignó presupuesto suficiente para la ejecución de la obra, que se desarrolla bajo la modalidad de administración directa durante el 2026.

Otro hallazgo fue que la entidad no asignó presupuesto suficiente para la ejecución de la obra, que se desarrolla bajo la modalidad de administración directa durante el 2026.

Irregularidades en la ejecución y falta de accesibilidad

La auditoría también detectó que el GORE Madre de Dios ejecuta adicionales de obra, como columnas y placas eléctricas en el Bloque 4, sin contar con la aprobación formal mediante acto resolutivo, lo que vulnera el control de calidad y la gestión presupuestal de los recursos públicos.

Asimismo, se alertó sobre el incumplimiento de las normas de inclusión y accesibilidad. El diseño actual carece de accesos verticales (rampas o ascensores) hacia las aulas del cuarto nivel, lo que restringe el derecho al desplazamiento de personas con discapacidad o movilidad reducida y contraviene la normativa técnica vigente para locales educativos.

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También se verificó que la ejecución de partidas de relleno y compactación se realizó sin cumplir con el número mínimo de controles de compactación exigidos por la normativa técnica, lo que impide asegurar la calidad de la obra ejecutada y podría afectar su funcionalidad.

Además, se alertó sobre el menor avance físico respecto de lo programado en el servicio de suministro, fabricación e instalación de la estructura y cobertura metálica de la losa deportiva, valorizado en S/467.000, entre otros hechos.

Ante estos hechos, la Gerencia Regional de Control de Madre de Dios ha instado a la gobernadora regional a adoptar medidas correctivas urgentes. El objetivo es asegurar la asignación de los fondos necesarios y garantizar estándares técnicos y de calidad, para no perjudicar la educación de los beneficiarios en La Joya.

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