Madre de Dios: destruyen campamentos de minería ilegal en Reserva Tambopata y detienen a seis personas

Destrucción de campamentos clandestinos en Madre de Dios: Acción conjunta de la FEMA | Ministerio Público

Destrucción de campamentos clandestinos en Madre de Dios: Acción conjunta de la FEMA | Ministerio Público

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Madre de Dios lideró un operativo conjunto en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata, que permitió la destrucción de campamentos clandestinos dedicados a la minería ilegal dentro de la Reserva Nacional Tambopata. Durante la intervención también se logró la detención en flagrancia de seis personas vinculadas a estas actividades ilícitas.

La acción se realizó en el sector denominado 'A8' con la participación del fiscal adjunto provincial Hitler Humpire Quecara, en coordinación con efectivos de la Policía Nacional del Perú y personal del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), quienes ingresaron a la zona para ejecutar la interdicción.

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Destrucción de campamentos clandestinos en Madre de Dios: Acción conjunta de la FEMA

Seis personas fueron detenidas en flagrancia

Durante el operativo se detectaron diversas pozas artificiales de gran extensión, sobre las cuales operaban balsas tipo 'traca' equipadas con motores, tolvas artesanales, zarandas y sistemas de succión, lo que evidenció una intensa actividad de extracción ilegal de minerales dentro del área protegida.

Además, las autoridades encontraron campamentos rústicos, motocicletas utilizadas para el traslado en la zona y 55 bidones con combustible. Todo lo hallado fue destruido mediante detonación en aplicación del Decreto Legislativo N.° 1100, que regula la lucha contra la minería ilegal en el país.

Daño ambiental afecta cinco hectáreas de la reserva

La FEMA informó que la magnitud del daño ambiental fue significativa, ya que se identificaron aproximadamente cinco hectáreas deforestadas, además de la afectación directa al entorno natural y a cuerpos de agua cercanos como el río Malinowski.

La contaminación de esta zona representa un grave riesgo para la biodiversidad y la salud de las poblaciones cercanas. Ante ello, la Coordinación Nacional de las FEMA reafirmó su compromiso de continuar ejecutando acciones firmes y articuladas contra la minería ilegal en defensa de las áreas naturales protegidas del país.