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Alianza Lima toma acciones contra Vivian Baella por caso Flavia Montes y exige rectificación: "Plazo de 24 horas"

La Matadorcita indicó que la excentral de San Martín fichó por Alianza Lima antes de disputarse la final de la Liga Peruana de Vóley, en un trato que incluyó un "elevado monto y un inmueble".

Vivian Baella causó polémica con sus declaraciones sobre el supuesto fichaje de Flavia Montes por Alianza Lima. Foto: composición LR/'Bloqueo y punto'
Vivian Baella causó polémica con sus declaraciones sobre el supuesto fichaje de Flavia Montes por Alianza Lima. Foto: composición LR/'Bloqueo y punto'
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Alianza Lima decidió tomar medidas ante las recientes declaraciones de Vivian Baella sobre Flavia Montes. Luego de que la exjugadora de la San Martín se pronunciara, esta vez fue el club victoriano el que se dirigió a la exvoleibolista con una carta notarial. La institución victoriana indica que las expresiones que realizó “constituyen imputaciones difamatorias”.

En ese sentido, el club íntimo exigió una rectificación en menos de 24 horas; de lo contrario, adoptará las medidas legales que considere pertinentes.

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Carta notarial de Alianza Lima a Vivian Baella.

Carta notarial de Alianza Lima a Vivian Baella.

Alianza Lima envía carta notarial a Vivian Baella

En el inicio del escrito, Alianza Lima se dirige a la exvoleibolista por las “graves y agraviantes declaraciones que ha vertido a través del medio de comunicación social 'La Roro Network', las cuales constituyen imputaciones difamatorias que lesionan de manera directa y significativa el honor, la buena reputación y la imagen institucional de nuestra representada”.

Hace algunos días, Vivian Baella señaló que Flavia Montes habría llegado a un acuerdo con las blanquiazules antes de jugar la final de la Liga Peruana de Vóley; de acuerdo con su fuente, la central habría recibido “un monto bastante elevado y también un inmueble”.

"Las expresiones citadas constituyen una imputación directa, concreta y absolutamente falsa de conductas ilícitas, atribuyendo a nuestra institución la entrega de sumas de dinero con la finalidad de alterar la competencia deportiva, lo que excede de manera flagrante los límites de la crítica legítima y se subsume en el tipo penal de difamación", precisaron en el documento sobre los dichos de la Matadorcita.

Ante lo acontecido, Alianza Lima le otorgó un plazo de 24 horas para que Baella se rectifique e indique que sus palabras no se ajustan a la realidad.

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¿Qué dijo Vivian Baella sobre Flavia Montes y Alianza Lima?

“Ella (Flavia Montes) ya había llegado a un acuerdo con Alianza Lima más o menos una semana antes de la final. Por ahí dicen que le entregaron un monto bastante elevado y también un inmueble al cual se hizo acreedora una semana antes de jugar la final”, sostuvo en el programa 'Bloqueo y punto'.

Luego del pronunciamiento de Flavia Montes, Vivian Baella se manifestó sobre esta polémica y remarcó que en ningún momento quiso poner en duda el profesionalismo de la voleibolista de 25 años. No obstante, estos descargos fueron insuficientes para las vigentes tricampeonas.

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